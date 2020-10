V hale Aera po více než půlroce duněly extraligové smeče. Domácí volejbalisté v předehrávce třetího kola nejvyšší soutěže urvali proti favorizovanému Karlovarsku svůj první bod. Mohli ovšem i víc. Nad jedním z kandidátů na titul vedli 1:0 a 2:1 na sety, ve čtvrtém a následně i v dramatické koncovce tiebreaku byli šťastnější Západočeši.

Volejbalisté Aera Odolena Voda - ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

Podle kapitána poražených Martina Hladíka tentokrát nevyhrál lepší tým. „Vary zvládly koncovku pátého setu, a to bylo samozřejmě stěžejní, na ničem jiném to ve finále nezáleželo,“ komentoval utkání, které Odolku zklamalo jen výsledkem. „Herní projev v obou úvodních zápasech byl v pořádku. Máme se do budoucna o co opřít, můžeme si věřit na všechny soupeře, a to je pro nás v tuto chvíli důležité,“ uvažoval Hladík.