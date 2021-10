Jeho protějšek Vašina byl maximálně spokojený. „Pro nás super vstup do sezony. Bojovný výkon slavil úspěch, podpořený výbornou hrou celého družstva, ale i individuálními výkony. Tři body proti družstvu, které bude hrát v letošní sezoně určitě hodně vysoko, to se počítá!“

„Jeli jsme do Ústí pro body a bohužel jsme žádný neodvezli. Nehráli jsme naši úroveň, co umíme,“ soudil kapitán Odolky Matyáš Démar. Trenér Martin Kop mluvil o nedostatcích ve hře svého týmu konkrétněji.

Po úvodní domácí předehrávce s Karlovarskem se volejbalisté Aera Odolena Voda vydali poprvé na hřiště soupeře. V Ústí ale domácím vstup do extraligové sezony příliš nezkomplikovali. Na severu prohráli bez zisku jediného setu 0:3.

