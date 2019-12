„Naproti Brnu (porážka 1:3) jsme se dnes po všech herních stránkách dokázali udržet nad vodou. Stalo se tak i díky fantastickým divákům a burcování moderátora Hladíka, kteří nás v kritických momentech podrželi,“ děkoval tradičně výborné kulise trenér Aera Jiří Šiller.

Jeho protějšek litoval nedotažených příležitostí ve druhém, třetím i pátém setu. Ve všech dělil hostující tým od jejich zisku jediný bod, dramatické koncovky ale vždy lépe vyšly domácím.

„Dostali jsme se do vedení a také druhý set jsme měli rozehraný, abychom zvýšili. To se však nestalo a v dalším průběhu zápasu to samozřejmě mělo vliv na psychiku mužstva, hlavně pak v tiebreaku,“ narážel někdejší smečař Aera Martin Kop na zkažené podání za stavu 13:14 v pátém dějství, domácí poté otočili na 18:16. „Koncovky druhého a pátého setu jsme doslova zazdili,“ uvědomoval si i jeden z nejlepších hráčů zápasu libero hostí David Juračka.

Domácím se proti středočeskému rivalovi, kterému vstup do sezony nevyšel podle přestav a je až předposlední, potvrdila očekávání náročného utkání. „Věděli jsme, že to nebude možná kdovíjak pohledný volejbal, ale potřebovali jsme to zvládnout za každou cenu. Jsem moc rád, že se nám to podařilo. Pomůže nám to psychicky po nevydařeném minulém týdnu,“ kvitoval kapitán Martin Hladík.

Aero Odolena Voda – Euro Sitex Příbram 3:2

Sety: -22, 27, 25, -21, 16. Rozhodčí: Dušek, Nedbálek. Diváci: 687.

Aero: Viiber, Kraffer, Taylor, Hladík, Vanags, Gear, libero Hadrava (Holčík, Vachoušek, Horák).

Příbram: Kuchař, Polák, Kriško, Suda, Safonov, Kupilík, libero Juračka (Trojanowicz, Mikulenka, Makinen).

(str, lk)