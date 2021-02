Severočeši se zvučnou posilou Matějem Šmídlem v sestavě zvládli dvojutkání osmifinále. Ale nebylo to tak jednoduché. Po hladké venkovní výhře 3:0 se ve čtvrteční domácí odvetě pořádně nadřeli, když postup do Final 8 vyválčili až v pěti setech!

Ústečané prohrávali už 1:2, ale klíčový čtvrtý set urvali 25:23 a kýžený bod je poslal na finálový turnaj do Karlových Varů. Pátý zkrácený set se dohrával už jen z povinnosti a domácí v něm vyhráli 15:12.

„Neprohráli jsme si to dnes tady, ale v úterý v domácím prostředí," vystihl kapitán Aera Martin Hladík. „Je pro nás důležité, že jsme dokázali předvést výrazně lepší výkon a dostali jsme soupeře pod tlak.“

Trenér Martin Kop viděl rozhodně lepší hru svého celku než o dva dny dříve, kdy se do hráčů za výkon pořádně obul. „Kluci hráli dobře, byl to hezký volejbal. Myslím, že jsme bojovali o postup. Chyběl nám kousek se dostat do zlatého setu," uvedl s tím, že nejspíš rozhodly dvě chyby, kterých se Středočeši dopustili ve vyrovnané koncovce klíčového čtvrtého setu. „Měli jsme nadražený balón a dali aut, pak jsme za stavu 23:23 nevzali jednoduchý lob v poli," zmínil.

O víkendu Aero znovu přeladí na dlouhodobou soutěž, k předposlednímu utkání základní části nastoupí v sobotu od 18 hodin v hale pražských Lvů.