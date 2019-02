Ostrava - Na dalšího přemožitele lídra extraligy už si po týdnu nepřišli. V Ostravě naopak volejbaliesté Aera Odolena Vody zaznamenali nejjednoznačnější porážku v novém kalendářním roce. Domácí v 18. kole oslavili desátou výhru v sezoně po výsledku 3:0.

Aero Odolena Voda - ilustrační foto | Foto: Dominika Holčíková

„Nehráli jsme špatně, ale na Ostravu to nestačilo. V prvním setu jsme ještě trochu měli šanci, ale když se rozehrála, už to nešlo,“ konstatoval Tomáš Kotrch, kapitán Aera, které na palubovce v hale Sarezy strávilo pouhých 70 minut.

Podle trenéra poražených Jiřího Šillera soupeř prokázal formu, kterou v minulých dvou kolech vyzrál na vicemistra z Kladna i aktuálního lídra z Českých Budějovic. „Domácí hráli dobře, jak je v poslední době u nich zvykem. Na nás až moc dobře. My jsme se snažili, ale bylo to málo. Doufám, že jsme nezklamali naše věrné fanoušky, kteří přijeli za námi i do Ostravy.“

Jeho ostravský protějšek byl rád, že tým zvládl zápas, do kterého šel po delší době v roli favorita. „Možná to nebylo s takovou lehkostí jako v minulých zápasech, ale nakonec jsme s přehledem získali všechny sety,“ byl Jan Václavík spokojen se třemi body na kontě. I tentokrát jeho svěřenci rozložili soupeře servisem, na přímé body zvítězili 7:1.

V devatenáctém kole extraligy zamíří do haly na Odolce kromě celku pražského Lva také televizní kamery ČT sport. Zápas dvou sousedů v tabulce se proto odehraje až v pondělí 11. února od 19.30 hodin.

Extraliga volejbalistů - 18. kolo:

VK Ostrava - Aero Odolena Voda 3:0 (20, 18, 18), čas: 70 min., 610 diváků, nejvíc bodů: Menner 16, Janků 10, Dvořák 9, Sedláček 8, Kotas 5 - Mikula 13, Gear 11, Russell 7, Vachoušek 5.

Další zápasy:

Lvi Praha - České Budějovice 2:3 (-19, 11, 22, -18, -12), Brno - Kladno 0:3 (-23, -22, -16), předehráno: Zlín - Benátky n. J. 2:3 (-25, 18, 17, -23, -12). Dnes se dohrává Liberec - Příbram (17.10, ČT sport) a Karlovarsko - Ústí n. L.

1. Č. Budějovice 18 15 3 47:20 42

2. Liberec 17 12 5 44:20 39

3. Kladno 18 12 6 43:25 36

4. Ostrava 18 10 8 38:28 33

5. Karlovarsko 17 11 6 38:25 32

6. Brno 18 9 9 36:34 29

7. Příbram 17 11 6 37:33 27

8. Ústí n. L. 17 7 10 28:33 22

9. Odolena Voda 18 7 11 30:41 20

10. Praha 18 6 12 26:45 17

11. Zlín 18 4 14 22:47 13

12. Benátky 18 2 16 13:51 8

(ro, lk)