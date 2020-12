„Domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Přehráli nás ve všech činnostech od servisu po obranu. Nám se nedařilo vůbec na útoku ani na příjmu. Domácí mají tři body zaslouženě, my jsme bohužel neměli šanci tady něco uhrát,“ zhodnotil utkání kapitán Odolky Martin Hladík.

V prvním setu se bojovalo o každý bod. První šli do trháku domácí (19:15), když vzápětí přidali výborné bloky a přímý bod ze servisu (de Amo), mohli se radovat ze zisku setu.

Domácí vlétli s velkým odhodláním i do druhé sady, hned na úvod parádním trojblokem vystavily stopku Lukáši Demarovi. Hráčům Aera se začalo dařit podání, postupně se rozehrál univerzál Hladík, trenér Kop poslal na palubovku blokaře Taylora a smečaře Vachouška. Ale hráči Jihostroje výborně četli hru soupeře, na síti se prosazovali oba smečaři Stoilovič a Michálek, proto to byli znovu Jihočeši, kteří si vypracovali bodový náskok (14:9).

Sehraná sedmička (i s liberem Kryštofem) trenéra Dvořáka dál vytvářela tlak podáním (tvrdým nebo taktickým), které dělalo hostujícím přihrávačům nemalé problémy. Martin Kop protočil na hřišti téměř všechny borce, které na jih přivezl. Budějovický stroj se rozjel na plné obrátky, hrál soustředěně, nechyboval a parádním výkonem si vybojoval vítězství za tři body.

„Budějovice nás přehrály. My jsme hráli jen do stavu 10:9. Pak jsme to vyhodnotili tak, že dáme raději šanci ostatním hráčům a připravíme se na pondělní utkání,“ zmínil trenér Aera Martin Kop pondělní duel, ve kterém jeho tým vyzve Ústí nad Labem. Poslední domácí vystoupení v letošním roce a zároveň souboj šestého týmu se čtvrtým začne v přímém přenosu ČT Sport v 19.40 hodin.

Č. Budějovice – O. Voda 3:0

Body: 18, 18, 14. Čas: 74 minut. Rozhodčí: Buchar, Dušek. Bez diváků.

Odolena Voda: Horák (1), M. Démar (1), L. Demar (7), Vanags (3), Holubec (5), Hladík (4) – libero Kop, Hadrava. Střídali: Vachoušek (2), Holčík, Taylor (3), Jachnicki (1).