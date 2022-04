„Celá série měla stejný průběh. My máme pasáže, kdy se Varům vyrovnáme, ale z celého pohledu byl soupeř lepší ve všem, hlavně na servisu na přihrávce, mezihře a následném protiútoku. Byl vidět rozdíl, Vary jsou kvalitativně lepší než my, takže Varům gratuluji a přeji hodně štěstí do finále,“ uznal sportovně trenér Odolky Martin Kop.