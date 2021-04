„Určitě všichni vítáme, že došlo alespoň k částečnému uvolnění organizovaného sportu a okamžitě tuto možnost využijeme k trénování, při kterém budeme maximálně dodržovat všechna nařízená opatření,“ komentuje to poslední platné šéftrenér FK Neratovice/Byškovice Lukáš Fibiger.

Do tréninkového procesu se zapojí nejen všechny mládežnické týmy nejpočetnějšího fotbalového klubu na Mělnicku, ale i divizní A-mužstvo. „Od příštího týdne bude mít vždy jedna kategorie k dispozici celé hřiště. Využívat budeme především kruhový trénink se zaměřením na individuální herní činnosti jednotlivce, jemné a dynamické techniky a metodu Coerver,“ upřesnil Fibiger.

Jednou týdně hodlají Neratovičtí pokračovat ve všech kategoriích také v on-line tréninku pod vedením kondičních trenérů. Od pondělí zároveň usilují v klubové soutěži o podepsaný dres Tomáše Součka. Ten neratovické hráče nedávno osobně motivoval k plnění trenérských výzev a také pyramidy, kterou pro ně sám připravil přímo v tréninkovém centru West Hamu United.

„Určitě bychom v dalších dnech uvítali možnost rozvolnění, abychom se mohli v tréninku věnovat také dalším herním situacím. Snažíme se brát věci pozitivně, ale z prvního včerejšího tréninku bylo na klucích vidět, jak moc rádi by si zahráli po tak dlouhé době fotbal proti sobě. Máme však v klubu skvělé trenéry, kteří to umějí klukům i rodičům vysvětlit a připravit pestrý trénink i v tomto omezení. Za to patří všem velké poděkování,“ uzavřel Fibiger.

Od středy chtějí trénovat také fotbalisté Pšovky, stejně jako Neratovičtí tak ostatně na protest proti měnícím se postojům nového ministra zdravotnictví učinili už v pondělí. O přesném harmonogramu a podobě tréninků se vedení mělnického klubu hodlá teprve poradit.

„Osobně si myslím, že kompletně a bez výjimky dodržet nařízení (trénink maximálně šesti dvojic na hřišti) je nejen nesmyslné, ale také nereálné. Přesto uděláme vše, co je v našich silách, abychom podmínky splnili a zajistili našim hráčům bezpečný trénink,“ podělil se o svůj pohled šéftrenér pšovecké mládeže Karel Vlasák.

Nadále ztrácet čas nehodlají ani další sportovní odvětví, pokud tedy nejsou odkázané pouze na halu. V Mělníku patří mezi nejpočetnější házená. Návrat jejich členů na hřiště je podle vyjádření členky výkonného výboru oddílu Hedviky Janouškové otázkou nejbližších dnů až týdnů.

„Jakmile to počasí, které ještě není ideální, dovolí a zároveň nás pustí na venkovní sportoviště, kde jsme v nájmu, chceme začít trénovat. Spíše tedy postupně než nějak bezhlavě," uvedla Hedvika Janoušková.

Potvrzuje, že v kontaktním sportu, jakým je házená, není příprava omezená na dvojice zrovna ideální. „Minimálně tím, že se děti začnou znovu hýbat, to přínos mít bude," je přesto přesvědčená.

Jak nastínila, je v plánu, aby se každé z družstev od přípravek po ženy, respektive starší dorostence dostalo na hřiště alespoň jednou týdně. Ke druhému tréninku by se prý mohlo sejít v některém z parků, nebo u řeky.

„Navíc by se snad toto opatření mělo už o víkendu vyhodnotit a eventuálně upravit. Je tedy možné, že od pondělí ještě bude všechno jinak," vyhlíží Janoušková případné další rozvolnění.