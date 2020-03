Jako neuskutečněný se zapíše osmý ročník do kroniky Boreckého půlmaratonu. Pořadatelé závodu, který se měl konat v sobotu, se museli rozloučit i se zvažovanou variantou, že by na start přizvali třeba jen ženy z více než 260 celkem přihlášených.

Borecký půlmaraton 2015. | Foto: Deník/Barbora Tesnerová

„Moc nás to mrzí. Musíme bohužel respektovat nařízení vlády. Chtěli jsme udělat i závod do sta lidí, ale nejde to. Rušíme akci, na kterou jsme se všichni velmi těšili a za kterou jsou stovky hodin práce,“ informoval hlavní pořadatel Martin Hunčovský. „Asi osmdesát procent výdajů na akci jsme již zaplatili, respektujeme však každého, kdo bude chtít případně vrátit zaplacené startovné,“ vzkázal prostřednictvím webu závodu a věří, že za rok už populární akce znovu proběhne bez potíží.