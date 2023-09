Někteří vedoucí družstev ani nevěděli, odkud do Olomouce na mistrovství ČR dorostenecký tým dívek Sokola Nehvizdy přijel. Nebrali je moc vážně, ale teď už si je budou dobře pamatovat. Celek z městysu kousek od Prahy totiž vybojoval mistrovský titul.

Vítězné družstvo dorostenek AK Sokol Nehvizdy | Foto: archiv Tomáše Vojtka

Zásadní podíl na tom má Tomáš Vojtek, bývalý brněnský atlet, který se v roce 2017 objevil jako učitel v Nehvizdech a založil tam atletický oddíl. „Za tu dobu tehdejší začátečnice ze třetích a čtvrtých tříd vyrostly do starších dorostenek,“ začal své vyprávění.

Atletické Nehvizdy mají i co nabídnout a využívají spolupráci s kladenským oddílem. „Máme hodně šikovných holek, oni zase silné dorostence. V Nehvizdech kluci spíš hrají fotbal, a tak jsme se s Kladnem domluvili. U nás je asi jen pět silných kluků a nebyli bychom schopní postavit konkurenceschopný dorostenecký tým,“ vysvětloval vedoucí družstva, trenér a šéf nehvizdské atletiky v jedné osobě.

Zajíc si doběhl pro vítězný hattrick. Hrochová vyhrála Běchovice poprvé

„Proto jsme naše běžce a skokany v rámci hostování poskytli Kladnu. Ti jim v Olomouci pomohli ke třetímu místu a Kladeňáci nám zase pomohli s doplněním dívčího týmu v disku a kladivu. My na tyto disciplíny nemáme trenéry, ale oni mají ve vrzích velkou tradici,“ pochvaloval si Vojtek.

Myslel maximálně na boj o bronz

To že by mohly Nehvizdy vyhrát, ho předem ani nenapadlo. „Odhadoval jsem to na boj o bronz, ale asi nějakým zázrakem jsme vyhráli… Holky šly od první disciplíny do vedení a zuby nehty ho pořád držely. Ke konci jsem už věděl, že to nepustí, i kdyby si měly polámat nohy,“ popsal v emocích nečekaný triumf.

Soutěžáci z Unhoště mají podíl na evropském titulu. Další výzvou je finále MS

„Favoritky byly domácí Olomoučanky, ale když jsme je porazili, začalo se o nás mluvit jako o atletických Drnovicích. Já se o fotbal nikdy nezajímal, a tak jsem si musel vygooglovat, že se jednalo o vesnický manšaft, který hrál první ligu,“ přiznal atletický nadšenec a pořadatel mezinárodního halového mítinku Hvězdy v Nehvizdech.

Nadějné družstvo se snažil udržet, i když odpad některých děvčat po přechodu na střední školy přece jen nastal. „Jsou to holky asi z patnácti vesniček okolo Nehvizd. Některé chtěly končit, ale přemlouval jsem je, ať to ještě vydrží, že by to mohlo vyjít na titul. Sezonu dojely a ty medaile, co jim visí na krku, jim už nikdo nevezme,“ líčil Vojtek.

Nejvíc bodů posbírala Táborská

Hvězdou nehvizdského celku byla dorostenecká reprezentantka Terezie Táborská, která vyhrála 100, 200 a 400 metrů. Stovku zvládla za 11,91, na dvoustovce zvítězila v čase 24,10 a na čtvrtce zazářila nejlepším letošním českým výkonem v dorostenecké kategorii a zároveň i osobním rekordem 54,73.

„Skvěle si s třemi starty poradila. Čtvrtku měla za úkol jen vyhrát a nezničit se, ale zaběhla ji parádně. Získala hodně bodů, bez ní bychom nevyhráli,“ chválil svou svěřenkyni, která na Hané završila skvělou sezonu, během níž vyhrála na Evropském olympijském festivalu mládeže v Mariboru dvoustovku a z evropského juniorského šampionátu v Jeruzalémě přivezla medaile z obou štafet.