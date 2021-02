„Baker je s báječným osobním rekordem 236 centimetrů nejlepším výškařem kladenské startovní listiny,“ mohl se pochlubit ředitel mítinku Jakub Kubálek.

Brit je bronzovým medailistou z mistrovství Evropy 2016 v Amsterdamu a účastníkem OH v Riu v témže roce. Na posledním halovém mistrovství Evropy 2019 v Glasgow skončil na trochu smolném čtvrtém místě.

Bahník se s Bakerem několikrát utkali na českých výškařských mítincích. „Asi jsem ho nikdy neporazil, jeho osobní rekord je o dost výš. Těch 236 ale skočil před pěti lety při Hustopečském skákání a k tomu výkonu se už nikdy nepřiblížil,“ vzpomínal Marek Bahník.

Troufne si na třicetiletého rodáka z Norwiche? „Mohli bychom svést pěkný souboj. Příprava sice za současné situace neprobíhala úplně ideálně. Nejsem tam, kde bych chtěl být, ale věřím, že moje výkonnost poroste. Doufám, že ho zaříznu,“ přál si úřadující mistr republiky v hale i pod širým nebem.

Nezastírá, že se mu pod střechou skáče líp než na otevřeném stadionu. „V halách mi pomáhá hudba, kontakt s fanoušky a atmosféra, kterou vytvářejí. Je to úplně jiný pocit, než když závodím venku,“ prozradil atlet studující v Brně, kde trénuje pod vedením Svatoslava Tona a v extralize reprezentuje Univerzitu Brno.

V Nehvizdech se skokan pocházející z Hradce Králové představí potřetí. „Škoda, že se bude skákat bez diváků. Tam mi pokaždé hodně pomohli, ale bude to stejné pro všechny,“ krčil rameny jednadvacetiletý závodník.

V kladenské hale na Sletišti se objeví poprvé. „Jednou jsem se tam ale rozcvičoval na venkovní soutěž a skočil si tréninkový osobák. Mohlo by mi to sednout. A vylepšit si osobní rekord? To by bylo moc fajn,“ smál se výškař s maximem 225 centimetrů.