Nymburk velkou část svého rozpočtu dává na platy hráčů. Ovšem kvůli tomu, že sezona byla zkrácena o téměř tři měsíce a to navíc o nejzajímavější část ročníku v podobě play off, na které se nejlépe lákají partneři, nemůže klub naplnit rozpočet z pohledu příjmů.

Klub se tak dohodl s hráči na ponížení jejich platů po dobu, kdy se nemohou hrát zápasy. Konkrétně tedy do června, kdy bude sezona účetně uzavřena. „Naším cílem je zakončit sezonu tak, abychom si nepřetahovali závazky do dalšího ročníku. A vzhledem k aktuálním omezeným možnostem pro partnery jsme se snažili co nejlépe vybalancovat rozpočet,“ řekl výkonný ředitel nymburského klubu Ondřej Šimeček.

„Za majitele i vedení jsme rádi, že k tomu všichni přistoupili pozitivně. Je vidět, že jim na budoucnosti klubu záleží. Potvrdilo se, že všichni táhneme za jeden provaz a že dobrá chemie v týmu se neprojevuje jen na hřišti,“ dodal Šimeček.

