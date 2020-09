„Jsme nadšeni, že máme Atény jako pořadatele Final Eight. Jsme vděčni řeckým autoritám za spolupráci při organizaci tohoto turnaje, aby byl skvělý a zároveň bezpečný. A to pro všechny, nejvíce samozřejmě pro hráče. Také vidíme zanícení domácího celku při snaze uspořádat tento turnaj, který se zapíše do historie,“ řekl výkonný ředitel soutěže Patrick Comninos. „I přes obtíže s celosvětovou epidemií, jsme nadšeni z možnosti dohrát sezonu a zorganizovat další špičkovou basketbalovou událost. Čeká nás mimořádný týden pro fanoušky z celé Evropy,“ dodal.

Soutěž byla přerušena 12. března kvůli celosvětové pandemii koronaviru ve chvíli, kdy Nymburk poprvé v historii postoupil do čtvrtfinále. Původně měl hrát s AEK Aténami o postup na Final Four, ovšem vedení soutěže se rozhodlo systém změnit a uspořádá rovnou Final Eight pro osm nejlepších celků. Kromě Nymburka a Atén mají účast jistou Zaragoza, Hapoel Jeruzalém, Burgos, Türk Telekom a o posledních dvou účastnících se rozhodne mezi dvojicemi Nižnij Novgorod - Dijon a Tenerife - Oostende, jejichž osmifinálové souboje se nestihly dohrát v březnu a odehrají se 16. září.

Původně byl favoritem na uspořádání závěrečného turnaje izraelský Jeruzalém, ale epidemiologická situace v zemi tomu nebyla nakloněna a nakonec se vedení soutěže rozhodlo dát důvěru Aténám, které už hostily vyvrcholení Ligy mistrů v roce 2018 a tehdy se AEK stal šampionem.

„Naše účast na tomto turnaji je obrovský úspěch nejen pro nás, ale pro celý český basketbal. Já osobně se na to těším moc a byl jsem přes celé léto v kontaktu s vedením soutěže, protože jsem měl obavy, jestli kvůli situaci ve světě bude možné tento turnaj uspořádat. Teď se ale konečně oznámilo, že to proběhne v Aténách. Nyní se řeší ještě propozice turnaje, protože podmínky se ve světě mění každým dnem. Především jde o otázky organizace a fanoušků v hale. Pro nás je ale klíčová informace, že tento turnaj vůbec proběhne, protože to je jeden z vrcholů evropského basketbalu,“ řekl výkonný ředitel Ondřej Šimeček.

„Všichni víme, že Atény nejsou snadný soupeř. Zvláště v domácím prostředí. V obou týmech došlo přes léto ke změnám. Uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti,“ dodal Šimeček.

Turnaj se odehraje v hale Nikose Galise, který byla rekonstruovaná pro olympijské hry v roce 2004. V roce 2007 zde proběhlo Final Four basketbalové Euroligy, o rok později olympijská kvalifikace, v roce 2018 již zmíněné Final Four Ligy mistrů a příští rok se do haly vrátí Final Four Euroligy. Své domácí zápasy zde hraje řecká reprezentace či Panathinaikos Atény.

Do haly se vejde až osmnáct tisíc fanoušků, ale už nyní je jisté, že nebude moci být zaplněná. Oficiální rozhodnutí ohledně fanoušků padne až v příštích dnech, v zákulisí se však spekuluje o tom, že by kapacita mohla být snížená na polovinu, nebo by se hrálo téměř bez diváků. Bude záležet na aktuálních pravidlech řecké vlády.

Rovněž se očekává, že jednotlivé týmy budou během turnaje v uzavřené bublině, jak tomu je nyní například při dohrávání zámořské NBA.

David Šváb