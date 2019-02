Střední Čechy – Futsalisté Kladna splnili povinnost. Druhý celek druhé ligy Západ na domácí palubovce porazil v pořadí posledního nováčka z Příbrami. Středočeské derby vyhráli 7:1 (3:0). Mladé Boleslavi stačily k tříbodovému importu dva góly. Předposlední rezerva Mělníka si kromě porážky přivezla zvenku i dva vyloučené.

Hráči Baníku Chomutov (zelení) v boji o záchranu s Mělníkem uspěli. | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

Kouč vítězného Kladna Jiří Veselý před hosty smekl. „Vůbec nepůsobili odevzdaným dojmem. Naopak. Strašně bojovali a byli hodně obětaví. Výkonnostní rozdíl ale vidět byl,“ uvedl a litoval, že jeho svěřenci v prvním poločase spálil poměrně dost šancí. „Výsledek to trošku znehodnocuje,“ podotkl.

V utkání dal příležitost všem hráčům, včetně brankáře Dvořáka, který poprvé v sezoně nastoupil od začátku. „Chytal velmi dobře. Ve druhém poločase předvedl dva tři těžké zákroky,“ chválil Veselý, jenž byl v konečném důsledku s hrou spokojený.

Vítězové měli ve svých řadách tři dvougólové střelce – Šnídla, Stejskala a Kaválka. Jednou se trefil Bejbl, čestný úspěch legionářů zaznamenal Matěj Zákoucký. Podle jeho bratra Vojtěcha hosté předvedli jeden ze svých lepších výkonů: „Soupeř je zkušený, sehraný a má natrénováno, což se projevilo. Na Kladno jsme neměli, vyhrálo zaslouženě, ale rozdíl ve skóre mohl být menší. Porážka o šest branek je pro nás až příliš krutá.“

Satani jsou v průběžném pořadí druzí za Českými Budějovicemi, které tentokrát dominovaly v Ústí nad Labem. V čele mají stejný počet bodů jako Kladno, jež jede v sobotu do Chomutova (8.). Příbram ztrácející rovných deset bodů na desátého čeká další krajské derby v Mladé Boleslavi (6.).

Právě Malibu se naposledy na pražském Chodově dočkalo prvních bodů v novém roce. Proti Wizards to byl gólově ještě dietnější zápas než v prvním vzájemném měření. Omlazené sestavě Boleslavi i tentokrát stačily pouze dva zásahy do černého, sama neinkasovala ani jednou. Vrátila se tak do lepší poloviny tabulky.

Ani proti poslednímu soupeři, kterého v soutěži pokořili, navíc téměř třiceti brankami, se nechytila rezerva Mělníka. Důležitou bitvu na hřišti chomutovského Baníku hosté prohráli 3:6. Na záchranu tak ztrácejí pět bodů.

V úvodu to vypadalo, že by si Mělničtí mohli nejbližšího soupeře v tabulce bodově přitáhnout. Domácí se ale nenechali aktivním nástupem Středočechů zaskočit a odpověděli na vedoucí góly Lehnera i Gabča. Čtyřgólový střelec utkání Gedeon ještě před přestávkou otáčel a hostitelé už náskok nepustili.

Kromě porážky si předposlední celek zkomplikoval boj o záchranu i dvěma vyloučenými hráči. V rychlém sledu vyfasovali rovnou červenou kartu brankář Michal Jenč za řečnění a faulující Tomáš Prejsa. Tomu teprve před utkáním vypršel pětizápasový distanc za neoprávněný start.

16. kolo: FK Kladno – Legie Příbram 7:1 (3:0), GMM Jablonec – BOCA Chotěboř 9:3 (3:2), Wizards Praha – MALIBU M. Boleslav 0:2 (0:1), Jerigo Plzeň – Pampuch Liberec 8:5 (3:3), Baník Chomutov – Olympik Mělník B 6:3 (3:2, za hosty Lehner, Gabčo, Buzek, ČK: 0:2), Rapid Ústí n. L. – Dyn. Č. Budějovice 1:8 (1:3).

1. Dyn. Č. Budějovice 16 13 2 1 129:52 41

2. FK Kladno 16 13 2 1 97:42 41

3. GMM Jablonec 16 10 3 3 97:59 33

4. Jerigo Plzeň 16 9 2 5 83:65 29

5. Rapid Ústí n. L. 15 9 1 5 95:63 28

6. MALIBU M. Boleslav 16 8 1 7 57:73 25

7. BOCA Chotěboř 16 7 3 6 73:74 24

8. Baník Chomutov 16 4 3 9 60:130 15

9. Pampuch Liberec 15 4 2 9 69:79 14

10. Wizards Praha 16 4 1 11 68:86 13

11. Olympik Mělník B 16 2 2 12 70:100 8

12. Legie Příbram 16 1 0 15 56:131 3