Přestože vyhrál v tabulce hůře postavený celek, tenhle výsledek rozhodně překvapením nebyl. Zatímco volejbalisté Benátek potřebovali v posledním kole základní části extraligy nutně bodovat k udržení desáté příčky a vstupenky do předkola, Odolena Voda už měla sedmou pozici jistou a příležitost v její sestavě dostali hráči širšího kádru. Po výsledku 3:1 na sebe oba středočeští rivalové narazí znovu už v úterý, kdy odstartují série předkola.

Uniqa extraliga, 12. kolo: Aero Odolena Voda - VK Benátky n. J. (3:0) | Foto: TJ Aero Odolena Voda/Miroslav Zigo

„Byl to hrozně těžký zápas. Pro spoustu hráčů to bylo těžké psychicky ustát,“ ulevil si po utkání kapitán Benátek Filip Křesťan a pokračoval: „Myslím si, že v takovém to okamžiku předvést kvalitní výkon je těžké i pro mě a máme mladší kluky v týmu, kteří se musí ukázat. Všichni víme, o co jsme dnes hráli. Ať byl tým na druhé straně takový nebo makový, na to se lidi neptají. Vyhráli jsme za tři body a to jsme potřebovali.“

Pro předkolo předpokládá už mnohem uvolněnější výkon. „Nyní už budeme hrát, nechci říci na pohodu, ale o tu radost a žádný stres, protože posledních několik kol jsme hráli spíš pod tlakem. Takže jsem pyšný na tým, že to vše zvládnul, postoupili jsme a nyní si jdeme užít hned po víkendu závěrečnou část. Jsme rádi a budeme hrát s čistou hlavou.“

Za výsledek byl pochopitelně rád i trenér Aleš Dittrich: „Chápu, že to bylo pro kluky velmi nervózní utkání, i když hráli proti soupeři, který nepostavil to nejlepší, ale cením si tohoto vítězství.“

Marcin Kryś, polský trenér ve službách Aera, po utkání objasnil značnou fluktuaci v sestavě. „Byl to pro nás čtvrtý zápas v týdnu, proto jsme museli nechat některé hráče odpočinout. Dnes hráli hráči, kteří si ti zasloužili. Pracují na tréninku a zatím hráli míň. Myslím si, že mladí hráči ukázali, že mají na to hrát v extralize. Ještě musí na sobě pracovat, aby se dostali do základní šestky nebo pravidelně do áčka,“ vykládal.

Nyní už je v kabině hlavním tématem úterní start play-off. „Pošetřili jsme síly a v úterý doma s Benátkami, takže se těšíme na to, že jim tu porážku vrátíme,“ řekl kapitán Matyáš Démar.

VK Benátky nad Jizerou – Aero Odolena Voda 3:1 (23, -16, 20, 19)

Benátky: Sörra, Pokopec, Švandrlík, Křesťan, Šulista, Král, libero Kotek. Střídali: Dergunov, Patočka.

O. Voda: Šulc, Blumbergs, Melichar, Jachnicki, Carabali, Démar, libera Hadrava, Ježek. Střídal: Valko.