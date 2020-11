Dělá jeden z mála sportů, v němž se v koronavirové době může alespoň na dálku účastnit turnajů. A rozhodně není pouze do počtu. Nadějný mělnický taekwondista Vojtěch Beneš ve velkém mezinárodním turnaji ovládl kategorii kadetů C.

„Mám velikou radost, je to pro mě velký úspěch,“ neskrýval čtrnáctiletý Vojtěch Beneš spokojenost z výsledku, kterého na 2nd Lents taekwondo worldwide sports online open 2020, jak zní oficiální název soutěže, dosáhl během dvou uplynulých víkendů.

S videozáznamem své sestavy nejdříve prošel semifinalovým kolem, v konkurenci soupeřů třeba ze Saudské Arábie, Islandu, Filipín, či Jordánska pak nejvíce zaujal rozhodčí i během finále.

Zdroj: archiv sportovce

Po květnovém otevřeném mistrovství Evropy Poomsae, na kterém obsadil jedenácté místo (osmé mezi Evropany), se i tentokrát ujistil, že online závodění je úplně jiná zkušenost. „Člověk by řekl, že to musí být jednodušší, když se můžete opravit a neudělat chybu, ale takovou možnost mají všichni závodníci. Proto daleko víc záleží na prezentaci, výrazu, výšce kopů, práci boků, energii a všem, co rozhodčí hodnotí,“ podělil se o své postřehy talent z Jeviněvsi.

Mládežnická reprezentace se v turnaji i zásluhou svěřence Petra Limprechta z Taekwonda Hansoo Mělník rozhodně neztratila. Akce se přitom v součtu s kategorií seniorů zúčastnilo na šest set závodníků z téměř padesátky zemí světa.

Zdroj: archiv sportovce„Vojta uspěl na jednom z největších turnajů pro barevné pásky na světě. Jak pro něj, tak pro oddíl Hansoo a Českou republiku je to velký úspěch. Jsem na něj velmi hrdý,“ řekl pyšný trenér.

Rád je i za to, že taekwondo může pořádat některé turnaje prostřednictvím online prostředí. „Jsme zvyklí byt neustále na turnajích, připravovat se na ně, byt prostě stále v pohybu, proto je i tato verze pro nás všechny dobrým zpestřením,“ dodal Petr Limprecht.

Právě mělnický klub by měl být pořadatelem jedné z nejbližších akcí. Hansoo cup má v termínové listině své místo na začátku prosince. Jestli se uskuteční už jako obvykle, dálkově či vůbec, určí aktuální koronavirová situace až později.

Po návratu tréninků k normálu se Vojtěch s trenérem Limprechtem chtějí zaměřit i na speciální kategorii taekwonda freestyle, jehož součástí je i akrobacie s předepsanými prvky.