Amatérské běžecké závody, které se konají v řadě měst a obcí přes léto i na podzim, ale běžně mívají nikoliv desítky, ale právě stovky účastníků. Někteří organizátoři tomu závody přizpůsobují, jiní čekají na finální verzi všech opatření. Jak často podotýkají, situace se v posledních týdnech často mění.

To je třeba případ organizátorů Mělnického vinařského běhu. Jak uvedl Vojtěch Knespl, předseda a zakladatel týmu Run the World, který jej pořádá, zatím se stále čeká. Závodu se totiž zúčastňuje každý rok až 400 lidí, dá se tedy očekávat, že podobné číslo přijde i letos. Závod se má konat až 26. září – ale kvůli spolupráci s partnery a zajištění všeho potřebného se musí začít na konání akce pracovat již brzy. „Ještě nevím, jak to budeme řešit. Situace se mění každý den. Určitě se ale budeme snažit závod udržet,“ uvedl Vojtěch Knespl. „Ještě čekáme na přesné instrukce. Buď budeme muset běžet na etapy, nebo snížit kapacitu na 100 lidí,“ uvedl organizátor. Rozhodnout by se tak mělo během června. „Museli bychom doladit přípravu, řešit s partnery záležitosti ohledně dotací. Budeme se k tomu muset nějak postavit, interně máme deadline červen, kdy se rozhodne,“ řekl Vojtěch Knespl.

Určitými opatřeními se zabývá také Jan Kůra, který je organizátor běžeckého závodu Memoriál Jana Fryce. „Zatím to necháváme otevřené. Trochu jsme ale udělali úspory, abychom nemuseli vynakládat tolik prostředků. Počítáme totiž i s variantou, že závod nebude,“ vysvětlil. Spustili tak registraci, aby věděli, kolik letos bude závodníků. Vloni to totiž bylo 160. „V registraci bylo upozornění, že můžeme závod zrušit a peníze vracet. Pokud se situace rozvolní, tak nebude třeba nutné dělat opatření a pojedeme normálně,“ řekl k oběma variantám.

Naopak některých závodů se to vůbec nedotkne, alespoň co se týká opatření: třeba Běhu Zlončickou roklí. „Jsme malý regionální závod, legislativně by se nás to nemělo nijak dotknout,“ uvedl za organizátory Vladimír Kudrna. Problém je ale jinde: závod je navázaný na Zlončincké veselí, přičemž se neví, zda se tato slavnost bude konat. „Ve stejném víkendu je spousta jiných závodů, je velká konkurence. Kdyby tak měl zůstat jen závod, budeme uvažovat o změně na jiný termín,“ řekl Vladimír Kudrna.

Organizátorům závodů se ale nechtělo do nouzového řešení v podobě virtuálních závodů. Je řada takových utkání, kdy si lidé zaběhnou závodní trasu ve svém volném čase a organizátorům potom zašlou snímek obrazovky s časem, mapou a výsledkem z běžecké aplikace. „Běh děláme hodně pro lidi z Mělnicka a našeho okolí. Je to moment, kdy se lidé sejdou, společně si zaběhají. Není to ale jen o běhu, ale i o spoustě zábavy po závodě. Pokud bychom se nemohli sejít s účastníky, nemá to význam,“ dodal Vojtěch Knespl, organizátor Mělnického vinařského běhu.