„Doma opravdu moc nejsme. Já ani přes týden a starší brácha už bydlí sám. Naštěstí mám už řidičák, takže se o sebe také postarám,“ vypráví Vanessa Rebecca, podle níž se všichni vidí častěji při sportovních zápasech, kde se vzájemně navštěvují. „Oba bráchové i mamka přiletí o víkendu i do Švédska a budou našemu týmu fandit v boji o medaile,“ těší se nejmladší, teprve devatenáctiletá česká florbalová reprezentantka.

Maminka Lenka doplňuje, že když ještě její dcera auto řídit neuměla, byla situace složitější. Z Nehvizd musela jezdit na tréninky do pražského Chodova a také na zápasy. „Někdy bylo opravdu těžké vše zajistit, ale pomohli i další rodiče a nějak to to zvládlo,“ vybavuje si.

Lenka Keprtová je ráda, že její rodina sport miluje, pro děti je podle ní ideální volbou. Sama jako mladá holka z Liberecka začínala s biatlonem, ale po přestěhování si kvůli podmínkám vybrala jeho letní formu. Má dokonce zlatou medaili z mistrovství Evropy štafet!

A protože má biatlon ráda, zůstala u něj i po skončení kariéry jako rozhodčí, která dohlíží i na závody Světového poháru. „Ale jen v Novém městě, do zahraničí bych musela mít profilicenci a ještě bych neměla jistotu, že mě pozvou. Mně stejně stačí závody v Čechách, i ty zaberou hodně času a pak skutečně není jednoduché rodinu zajistit. Naštěstí mi všichni pomáhají,“ říká učitelka z mateřské školy.

Její děti si vybraly shodně florbal. Nejstarší Radim Křenek je už roky špičkovým hráčem, který hrával i v Mladé Boleslavi a ve 34 letech bojuje pořád ještě v superlize za Spartu. Vanessa Rebecca se v něm zhlédla, opustila aerobik, atletiku i tancování a už je ve florbalové reprezentaci. Nejmladší Fabian Alex (14) také hraje za Spartu, ale… „Nemá to úplně hozené jako my. Spíš ho baví věci kolem, takže chodí třeba na bráchovy zápasy a dělá tam dýžeje,“ vypráví Vanessa Rebecca.

Proč vlastně nosí ona i mladší brácha dvě jména? „Mamka jako učitelka ve školce nechtěla, aby zavolala někde na hřišti a otočilo se na ni pět dětí. Proto vybrala pro staršího bráchu Radima, což také není úplně obvyklé jméno, a u nás s bráchou společně s tátou hledali a pátrali v trochu jiných vodách. Za mě je to fajn už třeba na tom hřišti. Nikdo si mě nesplete jako třeba Elišky, které máme v týmu tři. U mne navíc mohou použít obě jména, i když víc mi říkají Vanesso,“ popisuje obránkyně Chodova.

Ta už se těší na víkendové vyvrcholení světového šampionátu ve švédské Uppsale, i když je benjamínkem týmu. „Kvůli tomu jsem byla na začátku mistrovství trochu nervózní, ale s každým zápasem je to lepší a spíš si to užívám. Chci se florbalem bavit a týmu dát maximum,“ hlásí a špitne i svůj sen: „Chtěla bych se dostat do švédské ligy, o tom sním od malička. A vyhrát mistrovství světa, což můžeme dokázat už tady,“ dodává Vanessa Rebecca a Lenka myslí i jako máma: „Hlavně, ať zůstanou všechna děvčata zdravá a prodají, co umí. Snad budou odměněna medailí.“