„Uděláme všechno pro to, abychom sérii ukončili už u nich. Je vidět, že mají dobrý tým. Domácí prostředí navíc v dnešní době až tolik neznamená,“ nechce kapitán Aera Martin Hladík spoléhat na případný třetí zápas, který by se znovu hrál v hale Aera.

Ve čtvrtek byl ostatně na stejném místě k vidění zcela vyrovnaný souboj, ve kterém hostující tým sahal po své první venkovní výhře v sezoně. Domácí jej nakonec získali až ve zkrácené hře.

První a třetí set vyhrály Beskydy poměrem 26:24, druhá sada zase patřila domácím. Chleba se lámal ve čtvrtém setu, ve kterém Frýdek-Místek vedl až o čtyři body, o svůj náskok ale přišel a nakonec prohrál 29:31. Rozhodující sada už se pak nesla v režii Aera, které vyhrálo 15:5 a v sérii hrané na dva vítězné zápasy se ujalo vedení.

„Myslím si, že jsme si to prohráli sami, protože jsme nedůsledně dohráli ten čtvrtý set, ve kterém jsme vedli a za mě jsme byli i lepším týmem,” řekl po zápase hostující kouč Jakub Salon. „V pátém setu jsme bohužel úplně odešli, možná nás poznamenala koncovka toho čtvrtého,” dodal a potvrdil tak i pozápasové úvahy z domácího tábora.

V nápravu Slezané věří ve svém království, kde zapsali všech sedm sezónních výher. „Ve čtvrtém setu jsme to měli urvat pro sebe, protože jsme to měli na ruce. Další zápas je ale u nás, musíme vyhrát a vrátit to sem,” hlásil odhodlaně kapitán Beskyd Tomáš Široký.

Utkání začne v 17:00 hodin.