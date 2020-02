„Domácí zvládli lépe koncovky a to rozhodlo. Asi jsme si zasloužili minimálně bod,“ soudil kapitán Aera Martin Hladík.

Zaplněná hala (diváci šli na utkání grátis) viděla drama hned v první sadě. Nervy drásající přetahovaná skončila poměrem 33:31! Odolka kontrovala ve druhém setu až šestibodovým náskokem. I když vzal málem ještě za své (22:23), vyrovnání domácí odvrátit nedokázali.

Pro výsledek ale byla podstatná koncovka třetího setu, který domácí získali dobře postaveným trojblokem, jímž proměnili první setbol. V polovině závěrečného dějství odskočili na tři body a také tentokrát set ukončili na první pokus. A byl to efektní konec. Australan Max Staples proměnil úvodní mečbol nechytatelným esem.

„Vyhráli jsme utkání s těžkým soupeřem, který jako jediný zvítězil na hřišti prvního Karlovarska," pochvaloval si druhý trenér vítězů Petr Klár.

Co se týče bodů, byl nejúdernějším hráčem utkání kladenský Srb Stefan Okosanovič. Jeho 34 bodů mělo velkou váhu. „Herní styl, kterým se prezentuje Odolka, univerzálům soupeře vyhovuje," pousmál se Klár.

Kladenští oproti předpokladům mohli nasadit uzdravujícího se kapitána Adama Zajíčka, jenž měl původně chodit pouze na servis. Nakonec bylo jeho herní vytížení výraznější. „Inklinovalo to k tomu. Když jsem mohl, tak jsem na hřišti zůstal a vyplatilo se," uvedl reprezentační blokař a pochvaloval si, že jeho tým konečně ukázal, na co má. „Byl to ale dobrý volejbal z obou stran. Utkání mělo šťávu a emoce," doplnil.

S některými výroky soudců se neztotožnil hlavní kouč vítězů Milan Fortuník, jenž byl na část utkání vykázán ze střídačky. Podle Zajíčka rozhodla větší trpělivost Orlů v momentech, kdy se lámal chleba. „Také jsme konečně dokázali dohrávat balony. Měl jsem i dojem, že jsme o trošku víc chtěli," uvedla opora Kladna.

„Blahopřeji domácím, zaslouženě vyhráli,“ poznamenal trenér Aera Jiří Šiller.

Kladno – Odolena Voda 3:1

Sety: 31, –22, 23, 21. Esa: 4:7. Bloky: 14:15. Čas: 126 minut. Diváci: 620.

O. Voda: Vanags, Taylor, Hladík, Kraffer, Gear, Viiber, libero Hadrava (Duncan – Thibault, Holčík, Horák).