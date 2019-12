„Za druhý poločas bod nebereme. Byli jsme lepší a vytvořili si i více šancí. Měli jsme vyhrát,“ potvrdil mělnický šuter Josef Gabčo poněkud smíšené pocity z utkání.

Hosté si na ně před televizními kamerami zadělali odlišnými výkony v obou poločasech. V úvodním nabrali, jak bývá v letošní sezoně jejich zvykem, velmi brzy nepříjemné manko. To se v deváté minutě zastavilo po druhém zásahu Radoucha na třech gólech. „Do utkání jsme vstoupili úplně šíleně, v první půli jsem nás příliš nepoznával,“ čílil se trenér Mělníka Jakub Němec, že o přestávce musel v kabině zvyšovat hlas. „Řekli jsme si, že musíme začít hlavně více běhat,“ prozradil Gabčo.

A najednou to šlo. Jako první přetavil herní iniciativu i střeleckou převahu právě Gabčo, který tak odčinil vlastní penaltový faul z úvodu. Jenže místo kontaktního gólu, který v té době visel ve vzduchu, přišla parádní souhra v podání zkušené dvojice Lengyel – Benát.

Ex-prvoligoví fotbalisté ovšem vrátili Dynamu třígólový polštář jen na chvíli. Se skutečně reprezentační formou se totiž ze srazu národního mužstva vrátil kapitán Mělníka. Jiří Vokoun třikrát v rozmezí jedné minuty a pěti vteřin odčaroval kouzlo brankáře Beránka.

Vyrovnaný stav chtěly a mohly v hektickém závěru strhnout na svou stranu oba týmy. Vokoun ztroskotal na tyči, domácí na mladém brankáři Šandovi, který ve druhém poločase spolehlivě zastoupil zraněného Rusaka.

Rovněž trenér hostí mínil, že za druhý poločas si jeho tým zasloužil spíše vyhrát. „Měli jsme daleko víc ze hry, drželi balon a vytvářeli si šance, ale spoustu tutových neproměnili. Budějovice podržel gólman, hlavně díky němu mají bod,“ vrátil se Jakub Němec do dění na hřišti.

S chválou zamířil i do vlastních řad. „Co jsme si řekli, to jsme ve druhé půli splnili. Klobouk dolů před hráči. Stáhli jsme sestavu na šest lidí, což bylo strašně náročné, ale nechali na hřišti všechno a odmakali to. Bylo vidět, že si výtky za první půli vzali k srdci,“ hřálo Němce.

Na domácí straně panovala zrcadlově opačná (ne)spokojenost s průběhem v obou částech utkání. „Zápas asi remízový byl, Mělník si nezasloužil prohrát,“ uznal hrající kouč Jihočechů Radim Pouzar, kterého mrzelo, že si tým ve druhé půli lépe nepohlídal hlavní zbraň soupeře. „Přestože jsme věděli, že Mělník hraje hlavně dlouhé balony na Gabča a náběhy k němu, tak z toho neustále dotahoval a nakonec i vyrovnal.“

Dynamo Č. Budějovice - Olympik Mělník 4:4 (3:0)

Branky: 4. Radouch (pen.), 5. Jasanský (Hačka), 9. Radouch (Hačka), 28. Benát (Lengyel) – 21. Gabčo (Hrdina), 30. Vokoun (Nečas), 31. Vokoun (Gabčo), 31. Vokoun (Gabčo). ŽK: 1:0. Mělník: Rusak (21. Šanda) – Hrdina, Hochman, Gombáš, Nečas – Gabčo, Vokoun, Žampa, Mažári (Lehner).

1. Interobal Plzeň 10 9 1 0 63:20 28

2. Sparta Praha 10 9 0 1 89:20 27

3. ERA-PACK Chrudim 10 8 1 1 53:12 25

4. Svarog Teplice 10 8 0 2 62:33 24

5. Slavia Praha 10 7 0 3 59:38 21

6. Helas Brno 10 4 1 5 38:44 13

7. Démoni Česká Lípa 10 3 1 6 41:49 10

8. Dyn. Č. Budějovice 11 3 1 7 43:79 10

9. FTZS Liberec 10 3 0 7 28:58 9

10. Nejzbach Vys. Mýto 10 2 0 8 26:59 6

11. Olympik Mělník 11 1 1 9 42:82 4

12. Tango Hodonín 10 1 0 9 26:76 3