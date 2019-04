Tentokrát ovšem ve svém domácím království na gymnáziu, kde už v sezoně dokázali zaskočit třeba Spartu. Povede se jim něco i proti favoritovi, který ovládl první zápas 10:1. „Řekl bych, že to nebylo úplně špatné na to, že jsme nebyli v optimální sestavě. Kdybychom neudělali nějaké zbytečné chyby, mohl být výsledek lepší,“ vrátil se k utkání na východě Čech Tomáš Vobořil. Hráč.

Myslíte, že domácí zápas bude nějak jiný než ten v Chrudimi?

Rozhodně bude jiný. Budeme skoro v plné sestavě a navíc doma před našimi fanoušky. Takže si myslím, že Chrudim potrápíme.

S čím jdete do domácího zápasu? Chcete Era-pack porazit?

Budeme v lepší sestavě než v prvním zápase, takže budeme chtít uhrát co nejlepší výsledek. Rozhodně ale nebudeme hrát žádný hurá futsal, ale počkáme si na naše šance, které určitě přijdou.

Přišel jste v průběhu sezony, už teď jste ale oblíbencem některých fanoušků. Jste za to rád?

Rád jsem. Vždycky když přijdete do nového klubu, tak se chcete ukázat v dobrém světle, a to můžete hlavně výkony na hřišti, takže se snažím hrát co nejlépe a občas pobavit lidi, aby futsal bavil. Ono potom se hraje líp i vám.

Jak by jste fanoušky pozval na čtvrteční zápas?

Že hrajeme proti nejlepšímu týmu posledních let, je pozvánkou samo o sobě. Jak jsem říkal, budeme v silné sestavě, takže si to s nimi rozdáme. Proto všechny zvu na pěkný zápas a aby nám pomohli dotlačit nás za pěkným výsledkem.

