Celý slavnostní večer dokonce moderoval Vojtěchův hlavní trenér z Mělníka Petr Limprecht. Na pódiu třináctiletého bojovníka vyzpovídal. Řeč došla i na Vojtovo nedávné a poměrně závažné zranění v českém reprezentačním týmu.

Těsně před letními prázdninami si Beneš natrhl hýžďový sval, který ho téměř na měsíc upoutal na lůžko. Došlo k tomu při nácviku takzvaného freestylu v taekwondu, kde se oceňují především akrobatické prvky.

Berle odhodil teprve v září a pomalu začal s rehabilitací. Přesto se dokázal včas vrátit do sezony a hned od začátku sbíral jeden úspěch za druhým. „Hned první závody po zranění dopadly katastrofálně. Přiznám se, že jsem měl strach. Nechtěl jsem to zažít znovu a připravit se o další měsíce tréninku. Nedal jsem do závodů všechno a vymstilo se mi to. Skončil jsem až na čtvrtém místě,“ svěřil se mladý taekwondista, který studuje třetím rokem na mělnickém gymnáziu Jana Palacha.

„Bylo to hlavně o psychice. Potřeboval jsem se od toho zranění odpoutat. V tom mi hlavně pomohla babička a samozřejmě trenér Petr Limprecht. Další závody už jsem zase vozil domů zlaté placky,“ dodává Beneš.

Úspěchy Vojtěcha Beneše v roce 2019

1. místo – Protivín Cup

1. místo – Havířovský pohár

3. místo – Hirundo Cup

4. místo – Moravia Poomsae Cup

1. místo – Prague Open

1. místo – Nextgen

1. místo – Hansoo Cup (Mělník)

1. místo – TNT cup (Rakousko)

Barbora Walterová