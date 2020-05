Ve 38 letech se uzavřel život bývalého žokeje a dostihového trenéra Tomáše Hurta z Benešova. Informaci zveřejnil portál Jezdci.cz. Server iSport.cz přinesl zprávu, že Hurt v den svých 38. narozenin zemřel na následky zranění, která utrpěl při těžkém pádu v tréninku. Tuto zprávu ale následně vyvrátil jeho zaměstnavatel Josef Váňa starší. Podle něj se žokejovi udělalo špatně a spadl ze schodů.

Tomáš Hurt v sedle Decent Fellowa | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

„On měl na prvního máje narozeniny. Chtěl jít do stáje za holkama, nesl jim tam dort. Udělalo se mu špatně, spadl ze schodů, když vycházel z paneláku. Divné bylo, že když padal, nebyl žádný obranný reflex, nenatáhnul ani ruce. Byl na pitvě, tak se to snad vysvětlí. Ale určitě nezemřel na pád z koně. Tragédie to je, ale s tímhle to nemá nic společného. Ať neplašíme celou republiku," řekl serveru iSport Josef Váňa starší.