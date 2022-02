Juuso, loni jsme vás mohli za Carpek Service vídat v seriálu Clio Cupu Bohemia. Vyhrál jsi dva závody a celkově obsadil třetí místo. Jak jste byl se sezonou spokojen? Jsem spokojen. Skončil jsem celkově třetí a vyhrál pár závodů. Bylo to lepší, než jsem čekal.

Váš šéf Tomáš Pekař dosáhl v minulosti v kategorii Clio Cup četných úspěchů. Jak konkrétně vám jeho rady pomohly?

Pomohl mi na každé trati najít správnou stopu a brzdné body. Také mi prozradil skvělé tipy a fígle pro závody.

Doporučil byste stáj Carpek Service také dalším závodníkům, kteří momentálně pokukují po přechodu z motokár do velkého závodění?

Doporučil. Vládne tam přátelský duch a každý v týmu se snaží odvést co nejlepší práci.

Součástí stáje Carpek Service budete i letos. Dojde ale k nějakým změnám. Přesunete se do Clio Cupu Europe, kde pojedete s Cliem nejnovější páté generace. Jak se na tuto novou výzvu těšíte a jaké máte cíle, co se týče výsledků?

Letošní sezona bude zajímavá. Pojede se na větších závodních tratích a budu také čelit větší konkurenci. Udělám, co bude v mých silách, abych byl vepředu a mohl si tak na scéně Clio Cupu udělat jméno.

Clio Cup Europe jste si vyzkoušel už loni při posledním podniku v Barceloně v barvách týmu Oregon. Navíc jste nedávno testoval v italské Cremoně. Jak byste tedy porovnal jízdu se čtyřkovým Cliem a pětkovým Cliem?

Pětkové Clio je kompaktnější a je to u něj jiné s přilnavostí. Mimo jiné i díky sekvenční převodovce je ale zábava s ním jezdit.

Juuso PanttilaZdroj: Petr FrýbaMůžete nám přiblížit, jakou bude mít vaše účinkování v Clio Cupu Europe podobu? Pojedete s autem od stáje Carpek Service nebo budete mít vlastní vůz, který bude tým servisovat?

Budu závodit s jejich autem.

Letos se sice budete soustředit zejména na Clio Cup Europe, pro vozy páté generace byla ale nově vypsána také kategorie Clio Cup v ESET Cupu. Dovedete si tedy představit, že byste se kromě evropského šampionátu znovu objevil i zde, například příležitostně?

Budu se soustředit výhradně na Clio Cup Europe a k němu budu směřovat veškerou svou pozornost. Takže ESET v mém letošním kalendáři není.

Vzpomínáte si ještě na moment, kdy jste se rozhodl, že budete závodním jezdcem? Popište nám, jak se vaše vášeň k motorsportu zrodila?

Když mi byly čtyři nebo pět let, tak jsem ve Finsku začal s motokárami. Začal jsem nejdříve v malých. Pak jsem přestoupil do vyšších tříd a ve Finsku jsem závodil na té nejvyšší úrovni. Párkrát jsem se stal vicemistrem. V roce 2018 jsem vyhrál seversko-baltský šampionát Rotax. Tou dobou už jsem závodil i v Evropě. Ve středoevropském seriálu Rotax jsem se umístil v první trojici. V roce 2019 už jsem za sebou měl v motokárách spoustu zkušeností a znovu jsem skončil ve středoevropském šampionátu Rotax třetí. Pak už začala moje kariéra na okruzích. Můj první rok ve Finsku nebyl kvůli situaci ohledně koronaviru moc dobrý a navíc tamní tratě nejsou na zrovna špičkové úrovni. Chtěl jsem proto udělat krok dopředu a k tomu jsem si vybral Clio Cup.

Měl jste například i nějaké závodnické vzory? Z Finska pochází spousta skvělých závodníků. Zmínit můžeme například mistry světa F1 Kekeho Rosberga, Miku Häkkinena a Kimiho Räikkönena. Šampiony WRC se zase stali Markku Alén, Ari Vatanen, Hannu Mikola, Timo Salonen, Juha Kankkunen, Tommi Mäkinen a Marcus Grönholm…

Vždycky jsem zbožňoval Kimiho Räikkönena. On je ve Finsku legendou a každý ho tu miluje. Mnoho finských lidí totiž má podobnou povahu jako on a proto ho mají rádi. Nedávno jsem trochu více zabřednul do rallye. Moc rád se na ni dívám. Během lockdownu jsem ji také hodně jezdil na simulátoru. Takže finským rallyeovým jezdcům držím palce také. Marcus Grönholm se kamarádí s mým otcem a i já jsem s ním byl několikrát v kontaktu.

Máte do budoucna nějaké závodnické sny? Najde se například nějaký závod nebo šampionát, který byste si rád vyzkoušel? A chtěl byste například zkusit i jinou disciplínu než okruhy, například rallye nebo rallyekros? Jak už jsme řekli, z Finska pochází mnoho dobrých rallyeových a rallyekrosových jezdců…

Finsko je skvělá rallyeová země. Pokud zde dokážete vyhrát národní šampionát, jistě budete na špici i ve světě. Takže si myslím, že kdybych se chtěl věnovat rallye nějak více, měl jsem začít už mnohem dříve. Jsem spíše okruhový typ. Když jsem byl mladší, tak jsem stejně jako každý snil o F1. Nyní je mým cílem stát se do budoucna profesionálním jezdcem v GT nebo v DTM a vybudovat zde úspěšnou kariéru. Ve Finsku mám Crosskart a o víkendu se s ním jen tak pro zábavu jezdím projet. Nemám v plánu s ním závodit.

Juuso PanttilaZdroj: Petr Frýba