/ROZHOVOR/ Přestup ke stáji Carpek Service, spolupráce s Tomášem Pekařem i seznamování s novým vozem. O všech těchto tématech a nejen o nich se v předsezonním rozhovoru rozpovídala nová posila mělnického týmu Szabolcs Lantos. Maďarský jezdec letos bude za Carpek Service závodit v ESET Cupu.

Szabolcs Lantos | Foto: ESET Cup

V loňském roce jste vybojoval titul vicemistra ESET Cupu mezi čtyřkovými Clii se stájí NNR Team Hungary. Proč jste se rozhodl změnit pro letošek tým?

Carpek je v Clio Cupu velmi úspěšným týmem. Navíc si myslím, že se toho můžu od Tomáše Pekaře hodně naučit. Kromě toho, že týmu šéfuje, má totiž s Cliem také spoustu zkušeností jako jezdec. Absolutně mě u týmu přesvědčili loni, když jsem viděl, jakou odvádějí práci. Je také dobré, že za tým jezdí více závodníků. Můžeme si tak navzájem pomáhat.

Už jste zmínil Tomáše Pekaře. Je pro vás tento závodník v něčem vzorem?

Ano, je to velmi schopný a zkušený jezdec. Pokud jde o Clio Cup, tak to pro mě rozhodně vzor je.

Máte i nějaké další vzory? Z Maďarska pochází několik schopných závodníků, například světový šampion v závodech cestovních vozů Norbert Michelisz…

Mám vzory mezi závodníky F1. Z minulosti to je Ayrton Senna a ze současnosti Max Verstappen.

I když z Maďarska pocházejí schopní závodníci, nedá se říct, že by šlo o závodnickou velmoc. Proto by mě zajímalo, jak jste se dostal k motorsportu? Kdy jste poprvé řekl "budu závodním jezdcem"?

To bylo v šesti letech. Tehdy jsem dostal motokáru a od té doby jsem věděl, že chci být závodníkem.

Nasměrovala vás nějakým způsobem k motorsportu třeba i skutečnost, že se v Maďarsku jezdí velká cena F1?

Ano, také. Mimochodem si myslím, že Hungaroring je velmi dobrá trať.

Pojďme se teď přesunout k letošní sezoně. V ní pro vás bude novinkou nejen změna týmu. Kromě toho budete závodit s Renaultem Clio páté generace. Mohl jste auto před prvním podnikem otestovat?

Ano, už jsem měl možnost. Je to velice dobré auto.

Vozy páté generace jsou o něco pomalejší než "čtyřková" Clia. Řekl byste tedy, že nejsou tak zábavné jako předchozí generace?

Ne, s tím autem se jezdí velice dobře. Sice nemá takový výkon, ale je lehčí a také se s ním lépe zatáčí.

Už jste se s autem zcela sžil, nebo ještě vidíte oblasti, kde se potřebujete zlepšit?

Ještě musím s autem najet spoustu kilometrů a poznat všechny jeho aspekty. Budeme dělat všechno proto, abychom se s autem sžili co nejdříve.

Vůbec poprvé budete o víkendu závodit i v Oscherslebenu…

Je to sice pro mě nová trať, na druhou stranu ale zas tak úplně nová není. Hodně jsem se ji totiž učil na simulátoru.

Připravoval jste se jen na simulátoru, nebo ještě nějak jinak?

Koukal jsem se také na videa.

Jaká jsou tedy před Oscherslebenem vaše očekávání? V kategorii "pětkových" Clií bude mnohem větší konkurence než loni…

Bude to náročný víkend. Ale uděláme, co bude v našich silách, abychom dosáhli dobrého výsledku.