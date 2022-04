O příjemné překvapení se Poschik postaral už v sobotní kvalifikaci, kterou ovládl a vybojoval tak pole position pro první závod. Jeho úspěch ještě umocňovala skutečnost, že se boj o startovní pozice uskutečnil na mokré dráze, tedy v podmínkách, které nejsou pro nováčka vůbec snadné.

První závod víkendu už se konal převážně na suchu. Na některých místech ale byla trať stále mokrá, a proto se pořadatelé rozhodli pro start za zpomalovacím vozem. Po zavlátí zelených vlajek se sice Poschik propadl na druhé místo za Maďara Szabolcse Lantose, ten se ale tak jako několik dalších aut roztočil ve druhé zatáčce. Díky tomu se Poschik mohl vrátit do vedení, které poté už nepustil a dojel si při svém debutu pro senzační vítězství.

Lobkovice přivítají Real Top Praha, na jaké hvězdy se mohou fanoušci těšit?

"Upřímně jsem nečekal, že budu od začátku takto konkurenceschopný. Tým ale odvedl úžasnou práci a docela rychle jsme se dostali do tempa. Kvalifikace se konala za deště. V takových podmínkách jsem sice s autem ještě nejel, přesto jsem ale získal pole position. Do závodu jsem měl dobrý start, i když to mohlo být lepší. Ztratil jsem vedení, poté ale jezdec přede mnou udělal chybu a já se vrátil do vedení. Když jsem se pak dostal do rytmu, dokázal jsem navyšovat náskok a dojet si pro vítězství," neskrýval Poschik v sobotu nadšení.

Úvodní podnik nové sezony ESET Cupu přinesl stáji Carpek Service trofeje za vítězství. Rakouský nováček Tobias Poschik v sobotním závodě překvapil triumfem v celkovém pořadí i mezi vozy Renault Clio čtvrté generace.Zdroj: Petr FrýbaI do nedělního závodu Poschik startoval jako první a měl tak šanci přidat další vítězství. Tentokrát se už ale organizátoři rozhodli pro klasický pevný start z roštu a Poschikovi, který s autem takto startoval poprvé v životě, se nevyvedl. I přes špatný začátek se ale nevzdal. Ve zbytku závodu zajížděl jedno nejrychlejší kolo za druhým, rychle se prodíral startovním polem a nakonec dorazil do cíle na druhé pozici.

Pekař zpět v ESET Cupu, Horák z rally poprvé na okruhu. Carpek zahajuje sezonu

Svými výkony Poschik zapůsobil i na svého šéfa Tomáše Pekaře: "Překvapil. S auty neměl žádné zkušenosti. Před sezonou testoval jenom dva dny v Mostě a na Hungaroringu nikdy předtím nebyl. To, co najezdil během víkendu, mu ale stačilo, aby získal takovou rychlost, se kterou pak mohl vyhrát kvalifikaci. Ani v prvním závodě nezaváhal, i když mu pomohlo, že se ve druhé zatáčce hodně aut roztočilo. Start do druhé jízdy se mu sice nepovedl, byl to ale jeho první pevný start s autem v životě a ve zbytku sezony to vypiluje," ocenil výkon rakouského jezdce.

Nahánění se čtyřkami

Tomáš Pekař nebyl v Maďarsku přítomen pouze jako šéf svého týmu. I on se objevil na závodní dráze, a to s Cliem páté generace, pro které je letos ESET Cup vypsán poprvé. Svůj start sice pojal zejména jako přípravu před prvními závody Clio Cupu Europe a papírově jsou navíc nová Clia pomalejší než "čtyřková", i přesto ale dokázal držet krok s konkurencí. Zatímco v prvním závodě ho zdolal pouze Poschik a skončil druhý, v neděli dojel na čtvrté pozici. V obou případech slavil triumf v hodnocení Renault Clio V.

"Brali jsem to jen jako přípravu na Clio Cup Europe. Byla ale docela zábava nahánět se s ostatními. Závody jsem si užil," shrnul Pekař své vystoupení.

Kromě Poschika s Pekařem reprezentovali v Maďarsku Carpek Service ještě další tři závodníci. Henrik Seibel, Richard Meixner a Libor Horák. Seibel nastoupil stejně jako Pekař s "pětkovým" Cliem. Meixner a Horák byli součástí "čtyřkového" startovního pole. Pro Horáka, který se věnuje zejména rallye, se jednalo o první okruhový podnik.

PODÍVEJTE SE: Jágr trénoval s dětmi a prozradil, jak je na tom před baráží

Seibel si v prvním závodě připsal páté a ve druhém sedmé místo. Mezi "pětkovými" Clii skončil vždy druhý. Meixner dojel v sobotu po hodinách ve čtvrté zatáčce sedmý celkově a pátý ve "čtyřkách". V neděli byl klasifikován na šestém místě v absolutní klasifikaci a na páté pozici v Renault Clio IV. Pro Horáka začala sobota komplikovaně. I on se totiž ve druhé zatáčce a spadl na konec pole. Nakonec ale dojel devátý celkově a šestý v Renault Clio IV. V závěru nedělního závodu se sice musel obávat, jestli vystačí s palivem, nakonec si ale polepšil na celkové páté místo a na čtvrtou pozici ve "čtyřkách".

Úvodní podnik nové sezony ESET Cupu přinesl stáji Carpek Service trofeje za vítězství. Rakouský nováček Tobias Poschik v sobotním závodě překvapil triumfem v celkovém pořadí i mezi vozy Renault Clio čtvrté generace.Zdroj: Petr Frýba"Chtěl bych poděkovat týmu a ostatním jezdcům za super výsledky a pěknou atmosféru. Měli jsme v boxech pět aut a nikdo neudělal žádnou velkou chybu, se kterou by nám přidělal práci. Na to, že šlo o první závody, kde jsou všichni ještě nerozježdění a nerozehřátí, tak to dopadlo všechno na jedničku. Těším se na další závody," poděkoval Pekař celému týmu.

Druhý podnik ESET Cupu se koná o víkendu 4. a 5. června na rakouském Red Bull Ringu. Zde půjde pro Tobiase Poschika o domácí závod. Kromě něj by se opět měli představit i Henrik Seibel, Richard Meixner i Libor Horák. Jestli se opět sveze i Tomáš Pekař zatím není stoprocentně jisté.