Tomáš Pekař se pokusí návazat na triumfy z Oscherslebenu, Szabolcs Lantos se představí před domácími fanoušky a Richard Meixner se poprvé od loňského září sveze s Cliem. Sezona stáje Carpek Service pokračuje na Hungaroringu, kde se tento víkend koná druhý podnik ESET Cupu.

Tomáš Pekař během závodu ESET Cupu | Foto: ESET Cup/Petr Frýba

Před třemi týdny nemohla pro Pekaře začít nová sezona ESET Cupu lépe. V Oscherslebenu totiž ovládl oba závody víkendu. Stal se tak prvním jezdcem v historii této série, který dokázal vyhrát celkovou klasifikaci s vozem páté generace. Ta v seriálu závodí proti čtyřkovým Cliím od roku 2022.

Pekař věří, že i na Hungaroringu mohou pětková Clia vozy čtvrté generace ohrozit. Je tomu tak díky charakteru okruhu, který se v řadě aspektů Oscherslebenu podobá.

"Věřím, že i tato trať bude pětkovým Cliím vyhovovat a možná budeme mít znovu šanci na vítězství. Hungaroring je totiž technický okruh a nenajdete zde mnoho dlouhých rovinek," je optimistou.

Pekař ukázal v Monze slibnou rychlost. Na závěr musel skousnout hořkou pilulku

Vozy páté generace jsou sice méně výkonné než předchozí generace, zároveň ale mají o šedesát kilogramů nižší hmotnost. To jim dává výhodu v zatáčkách. Na okruzích složených z dlouhých rovinek, na kterých je potřeba výkon motoru, jsou ale samozřejmě v nevýhodě.

Pekař sice věří, že pětková Clia budou moci znovu promluvit do boje o celkové vítězství, přesto ale očekává těžší cestu za triumfem. S vozem páté generace totiž nastoupí i polský jezdec Jerzy Spinkiewicz. S ním se Pekař pravidelně potkává v závodech Clio Cup Series. Síly s ním poměřil i během minulého víkendu v italské Monze.

"Je to hodně dobrý jezdec a tím pádem to proti němu bude těžké. Jsem ale rád, že pojede. Alespoň si nebudeme moci stěžovat na nedostatek konkurence. Těším se na to, až se spolu budeme nahánět," je si Pekař vědom kvalit svého soupeře, který se letos v zimě stal šampionem blízkovýchodního Clio Cupu.

Lantosova domácí příprava na Evropu

Vůz Szabolcse LantoseZdroj: Szabolcs LantosBarvy Carpek Service bude v Maďarsku opět hájit i Szabolcs Lantos. Domácí jezdec se pokusí vylepšit své výsledky z Oscherslebenu. Tam dojel v obou jízdách na páté příčce celkového pořadí. V pětkovém hodnocení si připsal čtvrtou, respektive třetí pozici. Třetí místo mu patří i v průběžném pořadí této klasifikace.

Nyní bude Lantos závodit před domácími fanoušky. To s sebou samozřejmě nese výhody, ale také nevýhody. "Samozřejmě jsem trochu nervózní. Vždy se ale na to snažím nemyslet, abych ze sebe mohl dostat to nejlepší. Přijde mě podpořit spousta známých. Mám tuto trať opravdu rád a moc se těším," říká.

Že Lantos dokáže před domácími fanoušky zajet dobrý výsledek, ukázal loni. S vozem čtvrté generace si zde totiž dojel pro jedno celkové vítězství.

Na maďarského jezdce ale tento víkend nečekají jenom závody kategorie Clio Cup. V sobotu večer totiž nastoupí i do hodinového vytrvalostního klání.

Pro Lantose jde tento víkend tak trochu o přípravu na podnik Clio Cup Series. Ten se na Hungaroringu uskuteční v červnu a Lantos do něj chce nastoupit.

Meixner je zpátky

Tomáše Pekaře se Szabolcsem Lantosem doplní na Hungaroringu v sestavě mělnického týmu Richard Meixner. Ten nastoupí tak jako v předchozích letech se čtyřkovým Cliem. Půjde o jeho první start s tímto autem od loňského září, kdy se objevil při závěrečném klání ESET Cupu na Automotodromu Brno.

Richard Meixner během závodu ESET CupuZdroj: ESET Cup/Petr FrýbaV rámci čtyřkového hodnocení se Meixner bude i nadále pokoušet o zisk prvního pódia. Stejně jako Lantos se ale zúčastní i sobotní vytrvalosti.

Vytrvalostní závody ESET Cupu nejsou pro Meixnera ničím novým. V roce 2020 totiž odjel dva společně s

Tomášem Pekařem. Dvojice se zúčastnila klání v Brně a na Hungaroringu. V obou případech sváděla ve své třídě boj o prvenství s Cliem stáje Buggyra, ve kterém se střídali Yasmeen Kolocová a jediný český pilot ve F1 Tomáš Enge. Z obou těchto bitev vyšli Pekař s Meixnerem vítězně.

Na Hungaroring přijíždí Meixner povzbuzen nedávnými úspěchy. Při úvodním podniku mistrovství republiky závodů do vrchu v Brně totiž ovládl s vozem Mitsubishi Lancer WRC oba závody skupiny 1.