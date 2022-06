Pekař i Seibel budou znovu v kategorii pro vozy páté generace jedinými dvěma účastníky. V lepší pozici vstupuje do podniku Pekař, který v Maďarsku obě jízdy vyhrál a s 27 body proto nyní vede průběžné pořadí. Seibel se v prvních dvou závodech musel spokojit se stříbrnou příčkou a stejná pozice mu patří i celkově. Za Pekařem zaostává o devět bodů.

Je ale třeba dodat, že zatímco Seibel má v plánu celou sezonu ESET Cupu, pro Pekaře dost možná půjde o poslední letošní vystoupení v tomto seriálu. Jeho hlavní pozornost totiž směřuje k šampionátu Clio Cup Series a své víkendové vystoupení na Red Bull Ringu pojme především tréninkově. V září se zde totiž představí při závodech Clio Cup Series. Chce se tedy připravit.

Na Red Bull Ringu zažil Pekař v minulosti spoustu příjemných momentů. Několikrát se mu zde totiž podařilo zvítězit. Za zvýraznění stojí roky 2017 a 2019. V sezoně 2017 zde totiž nastoupil s vozem Audi TT RS stáje Besaplast Racing do dvanáctihodinového závodu, který byl součástí série 24H Series. A spolu s Milenkem Vukovičem a Franjem Kovačem tehdy dokázal vyhrát třídu SP3-GT4. Rok 2019 mu zde zase přinesl premiérový triumf v TCR Eastern Europe. Dosáhl na něj s vozem Renault Megane týmu Vukovič Motorsport.

Poschikovo domácí vystoupení

Jako lídr svého hodnocení nezahajuje druhý podnik letošní sezony pouze Tomáš Pekař, ale také Tobias Poschik. Rakušan zažil na Hungaroringu velmi vydařenou premiéru na okruhové scéně. Hned ve svém prvním závodě si totiž dojel pro vítězství ve "čtyřkovém" hodnocení. Ve druhé jízdě přidal stříbrný výsledek a nyní vede šampionát s náskokem dvou bodů před Szabolcsem Lantosem. Na tyto výsledky se nyní pokusí navázat. Tentokrát navíc bude mít ještě o něco větší motivaci. Pojede totiž před domácími fanoušky, kterým se bude chtít ukázat v co nejlepším světle.

Při chuti ale budou také Richard Meixner s Liborem Horákem. Na Hungaroringu oba posbírali celkem 20 bodů a v průběžném pořadí vozů čtvrté generace se momentálně dělí o páté místo. Meixner je navíc druhý mezi gentlemany, kde má na kontě stejný počet bodů jako lídr Valter Nežič.

Do Rakouska navíc Meixner přijíždí povzbuzen dobrým výsledkem. Před týdnem se totiž zúčastnil podniku mistrovství republiky v závodech do vrchu ve Šternberku. Na legendárním Ecce Homo poprvé nastoupil s vozem Mitsubishi Lancer WRC a hned se mu podařilo vystoupat na pódium. Skončil totiž třetí ve skupině 2. A stupně vítězů by rád získal i tento víkend.

"Red Bull Ring je trať, která vypadá na první pohled jednoduše, ale myslím si, že je hodně složitá. Tento okruh bych neoznačil jako svůj nejoblíbenější, ale ani jako neoblíbený. Daleko raději mám Most, který je členitější. Toto je něco mezi Mostem a Brnem. Chci se opět posunout dál a zajet co nejslušnější výsledek. Myslím si, že člověk by se měl posouvat dopředu. Chtěl bych se tedy umístit na lepším než čtvrtém místě," říká před začátkem víkendu.

Po "bedně" ovšem touží i Libor Horák. Pro závodníka, jehož hlavní disciplínou je rallye, totiž nejspíše půjde o poslední okruhový start na nějakou dobu.

"Jelikož nevím, jestli ještě nějaké závody na okruhu pojedu, tak bych chtěl dosáhnout na pódium. Ale konkurence je veliká, takže když si to užiji a auto bude bez škrábnutí jako na Hungaroringu, tak budu spokojený. Zážitek je pro mě důležitější než výsledek a užívám si každý metr v závodním autě," těší se Horák, který byl v poslední době jakožto předseda Autoklubu Mělník zaneprázdněn přípravou oslav sta let mělnického motorsportu.

Klíčem k úspěchu podle něj bude správné brzdění: "Bude se brzdit z velkých rychlostí do pomalých zatáček. To mi moc nejde, ale zkusím s tím něco udělat. Vzhledem k přípravám akce 100 let motorsportu v Mělníku jsem neměl mnoho času na přípravu, ale spoléhám na první trénink a na rady od Tomáše Pekaře. Byl v plánu krátký test v Mostě, ale také to nevyšlo," dodává.

Červen bude pro Carpek Service skutečně nabitý. Red Bull Ring je totiž prvním z trojice závodních víkendů, který tým během tohoto měsíce absolvuje. O víkendu 18.-19. června totiž nastoupí Tomáš Pekař, Juuso Panttila a Henrik Seibel do dalšího podniku Clio Cup Series v nizozemském Zandvoortu. V termínu 24.-26. června se pak tým představí v polské Poznani, kde bude ESET Cup pokračovat třetím podnikem.