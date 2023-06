Tomáš Pekař očekává v pětkovém hodnocení vyrovnaný souboj o vítězství se svým parťákem Szabolcsem Lantosem, Richard Meixner cílí mezi „čtyřkami“ na další stupně vítězů. Taková je nálada u stáje Carpek Service před jejím třetím letošním vystoupením v ESET Cupu, které se o víkendu koná na Slovakiaringu.

Tomáš Pekař | Foto: DPPI/Alpine Racing

Pekař přijíždí na Slovensko ve velmi dobré formě. Z úvodních čtyř letošních závodů ESET Cupu vytěžil v hodnocení vozů Renault Clio páté generace hned tři triumfy. Zvítězit nedokázal pouze při druhém závodě na Hungaroringu, kdy ho ovšem pokořil pouze nepravidelný účastník Jerzy Spinkiewicz. Díky těmto výsledkům vede Pekař průběžné pořadí s náskokem 30 bodů před druhým Nikem Stefančičem. Tento rozestup má větší hodnotu než jedno vítězství, za které se uděluje 25 bodů.

Aby toho nebylo málo, podniku na Slovakiaringu se Pekař zúčastní jen dva týdny poté, co při závodech Clio Cup Series na belgickém okruhu Spa-Francorchamps opět potvrdil svou příslušnost k evropské špičce této kategorie. V obou belgických závodech byl schopen bojovat ve vedoucí skupině. Zatímco v hodnocení Clio Cup Mid Europe obsadil dvě třetí příčky, v absolutním pořadí z toho bylo páté, respektive deváté místo. Na Slovensku ale očekává těžký boj o vítězství v pětkovém hodnocení. Hrozbu vidí ve svém parťákovi.

„Před závodním víkendem jsme tu byli testovat a Szabolcs Lantos tu byl hodně rychlý. Tím pádem očekávám, že mi bude dělat problémy. V minulosti se mu tu navíc dařilo,“ těší se na souboj se svým mladším týmovým kolegou, který zde loni ještě s Cliem čtvrté generace vyhrál oba víkendové závody.

I sám Lantos, který je v průběžném pořadí pětkového hodnocení třetí, si před víkendem věří. Současně ale zůstává realistou. „Mám spoustu oblíbených okruhů a tento je rozhodně jedním z nich. Při testech jsem tu zajížděl velmi dobré časy. Šanci na vítězství mám, na druhou stranu ale musím uznat, že je Tomáš velmi zkušený. Dám ale všechno do toho, abych dokázal porazit i jeho,“ říká s odhodláním i pokorou.

Třetím vozem Renault Clio páté generace stáje Carpek Service ve startovní listině bude Henrik Seibel. Němec se do startovního pole ESET Cupu vrací po absenci na Hungaroringu, který musel vynechat kvůli maturitní zkoušce. První závodní víkend po této studijní pauze mu ale před dvěma týdny vyšel dobře. Při podniku Clio Cup Series ve Spa-Francorchamps totiž zářil v hodnocení challengerů Clio Cupu Mid Europe. Zatímco v prvním závodě z toho bylo třetí místo, druhou jízdu dokonce vyhrál.

Při svém dosud jediném letošním vystoupení v ESET Cupu sahal Seibel po pódiu. Na domácí trati v Oscherslebenu směřoval v dubnu za celkovým třetím místem, než se na jeho voze objevily problémy. Tentokrát by si rád odvezl pohár alespoň z pětkové klasifikace. Uvědomuje si ale, že ho čeká tak trochu krok do neznáma. Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus zde totiž letos nestartoval a letos se tak na Slovakiaringu objeví vůbec poprvé.

„Když dojedu v pětkovém hodnocení na stupních vítězů, tak budu spokojen,“ odhaluje své ambice.

Meixner je při chuti

Carpek Service nebude mít na Slovakiaringu zastoupení pouze mezi vozy páté generace, ale také mezi staršími čtyřkovými Clii. Zde bude závodit Richard Meixner. Tomu vyšel na konci dubna jeho první letošní start v ESET Cupu výborně. Mezi čtyřkami si totiž připsal třetí a druhé místo. Na Slovensku chce v podobném trendu pokračovat.

„Počítám s tím, že to bude velká zábava. Navíc to vypadá, že by měla být větší konkurence než v Maďarsku. Na této trati je pár rovinek, ale také pasáže, které jsou naopak na srdce. Musíte to v nich zkrátka podržet a přitom nikdy nevíte, jak to dopadne,“ přibližuje, co ho čeká za výzvy.

Existuje riziko, že závody na Slovakiaringu ovlivní o víkendu deštivé počasí. Něco takového Meixner vítá. „Na mokru je to vždy pořádná zábava. Navíc to je daleko větší adrenalin než na suchu,“ říká.

ESET Cup bude o víkendu závodit v rámci doprovodného programu mistrovství Evropy v závodech tahačů. Oba závody kategorie Clio Cup se uskuteční v neděli. Zatímco první jízda odstartuje v 10:10, druhé klání bude na programu od 17:00.