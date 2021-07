Stáj Carpek Service se o víkendu zhruba po měsíci opět představí na závodní dráze. Na maďarském Hungaroringu se koná další letošní podnik šampionátu Clio Cup Europe. Maďarské klání je vypsáno pro seriály Clio Cup Italia a Clio Cup Central Europe. V rámci druhého zmíněného šampionátu bude bojovat o body i Tomáš Pekař. Ten se v letech 2017, 2019 a 2020 stal v této sérii šampionem.

Účastníci středoevropského šampionátu se už letos představili na německém Hockenheimringu. Tam Tomáš vstoupil do sezony slibně. Při úvodním závodě v rámci Clio Cupu Central Europe zvítězil. Ve druhé jízdě z toho bylo třetí místo. Třetí příčka patří Tomášovi také v průběžném pořadí. Stejně jako první Thibaut Bossy a druhý Marc Guillot má na kontě 66 bodů. Na Hockenheimringu ovšem Tomáš nepropadl ani z pohledu absolutní klasifikace. Zazářil zejména v prvním závodě, kde dojel třetí.

„Na Hockenheimringu jsem s pětkovým Cliem startoval poprvé a tím pádem jsem se spíše rozkoukával. Nyní už ale mám s autem více zkušeností. Udělali jsme nějaké změny v nastavení, takže jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Při prvním podniku jsme závodili společně s francouzským šampionátem. Teď ale pojedeme spolu s Italy. Budou to pro mě noví soupeři. Italové jsou známí svým agresivním jízdním stylem, takže nevím, co od toho očekávat,“ říká Tomáš před začátkem maďarského víkendu.

Na Hungaroringu letos Carpek Service uvidíme už podruhé. Tým zde nastoupil v dubnu při úvodním podniku ESET Cupu v kategoriích TCR Eastern Europe a Clio Cup Bohemia. Tehdy šlo pro mělnickou ekipu o velice vydařený víkend. Zatímco Tomáš Pekař ovládl oba závody TCR Eastern Europe, Filip Sandström triumfoval v obou jízdách Clio Cupu Bohemia. Dařilo se i dalšímu účastníkovi Clio Cupu Bohemia Eriku Bertilssonovi. Ten dojel v prvním závodě druhý a ve druhém bral třetí příčku.

Clio Cup Europe na Hungaroringu nebude jediným podnikem, při kterém se Carpek Service v červenci představí. O víkendu 23. - 25. na tým čeká čtvrtý letošní podnik ESET Cupu v chorvatském Grobniku. V kategorii TCR Eastern Europe opět nastoupí s vozem Cupra Leon TCR Tomáš Pekař a v Clio Cupu Bohemia fanoušci znovu uvidí čtveřici Filip Sandström, Erik Bertilsson, Juuso Panttila a Richard Meixner.