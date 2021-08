Letošní ročník ESET Cupu o víkendu pokračoval pátým a současně předposledním podnikem. Součástí startovního pole byla tradičně i mělnická stáj Carpek Service. Ta nastoupila jako obvykle s pěti jezdci. Zatímco v TCR Eastern Europe účinkoval s vozem Cupra Leon šéf stáje Tomáš Pekař, v Clio Cupu Bohemia hájili barvy týmu Filip Sandström, Erik Bertilsson, Juuso Panttila a Richard Meixner. Pro posledního jmenovaného se jednalo o první okruhové vystoupení od nehody při červencovém závodě do vrchu v Náměšti nad Oslavou.

Sandström novým šampionem Clio Cupu Bohemia

Po skončení víkendu mohla stáj slavit titul. V Clio Cupu Bohemia se o něj postaral Filip Sandström. Jeho situace vypadala dobře už před začátkem podniku. V šampionátu vedl o 51 bodů a bylo jasné, že pokud po slovenských závodech povede o více než 54 bodů, bude moci oslavovat. Přes tuto hranici se přehoupl hned po prvním závodě. Ten vyhrál a navýšil své vedení na 58 bodů. Pro start nedělní jízdy sice došlo k otočení nejlepší sedmičky z úvodního klání a Švéd tak musel začínat až ze sedmé pozice, i přesto ale dokázal získat další letošní vítězství a zpečetil tak svůj titul.

„S víkendem jsem velice spokojen. Je úžasné, že stále zůstávám na Slovakiaringu neporažen a ze čtyř závodů, které jsem zde letos odjel, jsem všechny vyhrál. Myslím si, že to je jedna z mých oblíbených tratí. To, že jsem se stal šampionem, pro mě znamená hodně. Letos je to teprve má druhá sezona mimo Skandinávii a první rok v Clio Cupu Bohemia, takže je to samozřejmě úžasný pocit. Jsem velice vděčný každému, kdo mě během této sezony, a nejen během ní, podporoval,“ řekl po skončení víkendu nadšený Sandström.

Pro Sandströma se letos jedná o druhou sezonu v barvách Carpek Service. Svou premiéru si u týmu odbyl loni v seriálu Clio Cup Central Europe. V něm obsadil celkovou třetí pozici a rovněž vyhrál nováčkovské hodnocení. Z celkového titulu se loni v tomto šampionátu radoval Tomáš Pekař, který se navíc stal šampionem kategorie Clio Cup také v ESET Cupu.

Sandström se ale tento víkend na Slovensku nepostaral o jediná pódiová umístění týmu. Druhou příčku obsadil v obou víkendových závodech Erik Bertilsson. Na „bednu“ se podíval i Juuso Panttila, který dojel v sobotu třetí. V neděli obsadil šestou příčku.

V obou závodech se podařilo bodovat i Richardu Meixnerovi, ačkoli ho v sobotu i v neděli potrápila smůla. Do cíle prvního závodu nedojel poté, co ho Predrag Šainovič vyvezl do kačírku. I přesto byl ale klasifikován na desáté příčce. Ve druhém závodě dojel devátý, ač ho v prvním kole poslal do hodin Miha Primožič.

Smůla v TCR Eastern Europe

Po vydařeném červencovém podniku v chorvatském Grobniku vstupoval Tomáš Pekař do slovenského víkendu jako lídr průběžného pořadí TCR Eastern Europe s náskokem šesti bodů. Tomášovo vystoupení na Slovakiaringu se ale zařadilo mezi ta méně úspěšná.

Poprvé se mu nalepila smůla na paty v sobotní kvalifikaci. V ní sice zajel druhý nejrychlejší čas, hned ve druhém kole ale vylétl kvůli technickým problémům ven z trati a jeho účinkování skončilo. Jeho vůz se navíc nepodařilo opravit včas pro první závod a dění na závodní dráze tak mohl sledovat pouze jako divák. Do druhého závodu sice nastoupil, startoval ale až z posledního 13. místa. Dařilo se mu ovšem postupovat pořadím a propracoval se až na třetí pozici. Po výletu ven z trati v závěru z toho ale nakonec byla pouze sedmá příčka.

Smolný víkend připravil Tomáše o pozici lídra šampionátu a do posledního podniku sezony na Automotodromu Brno, který se uskuteční o víkendu 3. až 5. září, bude vstupovat se ztrátou 25 bodů na vedoucího Michala Makeše. Rozhodně ale stále není nic ztraceno. Během brněnského víkendu bude možné získat až 55 bodů. Navíc dojde po skončení sezony u každého jezdce k vymazání dvou nejhorších výsledků, což může bojem o titul ještě hodně zamíchat.