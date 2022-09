Letošní sezona je pro Poschika premiérovou na závodních okruzích. Na jeho výkonech to ale není znát ani trochu. Rakouskému mladíkovi se totiž během letošní sezony ESET Cupu podařilo v kategorii Clio Cup vyhrát tři závody a na stupních vítězů chyběl jen jednou. Stalo se tak při druhém závodě na domácím Red Bull Ringu, kde ho navíc zastavily technické potíže. Na Masarykův okruh přijíždí s náskokem 35 bodů před Szabolcsem Lantosem. Vzhledem ke svému náskoku nemusí Poschik v Brně tolik riskovat. Za vítězství se totiž uděluje 25 bodů a k titulu mu tak mohou stačit i dva horší bodované výsledky. Podle toho vypadá i jeho přístup.

"Bude to závodní víkend jako každý jiný. Musím se ale přiznat, že tentokrát jsou mé pocity trochu jiné. Není nutné, abych v obou závodech vyhrál, ale nikdy nevíte, jak to bude. Stále se tedy budu snažit dosáhnout dobrých výsledků, zároveň se ale budu snažit vyhnout zbytečným soubojům," odhaluje Rakušan svou strategii pro víkend.

Brněnský víkend bude pro Poschika odlišný i v tom, že tentokrát nebude mít po ruce svého mentora Tomáše Pekaře. Šéf stáje totiž nebude moci být na Masarykově okruhu přítomen, neboť na Red Bull Ringu bude sám závodit, a to při podniku Clio Cup Series. "Z tohoto pohledu to bude obtížnější. Nebude to zkrátka tak, že spolu půjdeme po trati a já se ho budu moci ptát. Cítím ale, že jsme připraveni dobře," dodává Poschik.

Tomáš Pekař sice bude mít závodnické povinnosti v Rakousku, to ale neznamená, že svého svěřence nechá ve štychu. Vymyslel totiž náhradní řešení, díky kterému ho bude moci podpořit i tento víkend.

"Jsme domluvení, že uděláme videohovor, kde si ukážeme trať a já mu k tomu něco povím. Obvykle si vždy před závody trať projíždíme na koloběžce a já mu přitom předávám své postřehy, protože všechny okruhy jsou pro něj letos nové. Během víkendu se s ním spojím vícekrát. Například se podívám na jeho onboard záběry a řeknu mu k tomu nějaké své připomínky," přibližuje Pekař, jak bude vypadat jeho online koučink.

Tobias Poschik ale nebude jediným reprezentantem stáje Carpek Service v Brně. Za volant vozu Renault Clio čtvrté generace totiž poprvé od červnových závodů v Poznani usedne také Richard Meixner. Českého jezdce tak čeká další pokus o dosažení prvního pódiového umístění v rámci celkového pořadí. K němu byl letos velmi blízko při druhém závodě na Red Bull Ringu, kde obsadil ve "čtyřkovém" hodnocení čtvrtou příčku.

Nastoupí ale také Martin Kadlečík. Pro něj půjde o vůbec první vystoupení v kategorii Clio Cup. V ESET Cupu jsme ho sice letos mohli vídat pravidelně, účastnil se však kategorie Twingo Cup. V těchto nesmírně vyrovnaných závodech, které se většinou rozhodují až v závěrečných metrech, obsadil celkové 11. místo. Z minulosti má zkušenosti také z autokrosu.

V již zmíněném podniku seriálu Clio Cup Series na Red Bull Ringu se Tomáš Pekař pokusí zapomenout na neúspěšný víkend, který zažil před týdnem na Hockenheimringu. Zatímco v prvním závodě zde obsadil celkovou devátou příčku a ve druhé jízdě byl po penalizaci 25 sekund za kolizi s Léem Joussetem odsunut až na 17. pozici. Úspěch mu nepřinesla ani klasifikace Clio Cupu Eastern Europe. Zatímco v sobotu bral čtvrté místo, v neděli až šesté. V celkovém pořadí tohoto hodnocení ale zůstal druhý.

Před podnikem na Hockenheimringu Pekař doufal v déšť. Ve vysokých teplotách má totiž letos jeho auto potíže s výkonem motoru. I navzdory původním předpovědím se ale nakonec německé závody odjely na suchu. Před rakouským víkendem je tu ale opět hrozba deštivého počasí a tentokrát Pekař doufá, že už to vyjde.

"Kdyby bylo mokro, věřím, že by šance na dobré celkové umístění byly vyšší. Když je teplo, tak nám to tolik nejede. V chladných teplotách nám auto funguje lépe. Déšť mi navíc vyhovoval vždycky, i v minulosti jsem dosáhl lepších výsledků spíše na mokru. Doufejme tedy, že na Red Bull Ringu zaprší," přeje si trojnásobný šampion seriálu Clio Cup Central Europe.

Zatímco Pekař se na Hockenheimringu spíše trápil, jeho týmový kolega Juuso Panttila měl důvody k radosti. Fin totiž získal další vítězství v hodnocení Challengers seriálu Clio Cup Eastern Europe. Celkově tak vede už o 48 bodů před Chen Han Linem. Kromě toho si navíc Panttila odvezl z Německa mimo jiné i jedno třetí místo mezi Challengery Clio Cupu Europe.

Dvě pódiová umístění v klasifikaci Clio Cup Eastern Europe Challengers získal v Německu také Henrik Seibel. Ten před domácími fanoušky nejdříve dosáhl na druhou pozici a poté na třetí příčku. Sobotní stříbro přišlo i přesto, že měl během závodu potíže s převodovkou a kvůli předchozímu kontaktu musel dojíždět s poškozeným vozem. Třetí místo ze druhého závodu si odnesl navzdory tomu, že nedojel do cíle kvůli potížím s elektroinstalací.