Šéf stáje Tomáš Pekař a k tomu nadějní junioři David Dziwok s Filipem Bartošem. To je sestava, kterou letos bude mělnický tým Carpek Service pravidelně nasazovat do závodů Eset Cupu. Kromě toho jsou v plánu i další starty v prestižní Clio Cup Series.

Tomáš Pekař a jeho tým Carpek Service odhalili plány na rok 2024 | Foto: Petr Frýba

„Budeme se soustředit především na Eset Cup, ve kterém se opět budeme snažit uspět. Znovu ale nastoupíme také v Clio Cup Series, kde plánujeme účast ve vybraných podnicích klasifikace Mid Europe,“ představuje Pekař program, který letos na mělnickou partu čeká.

Prostředí středoevropského Eset Cupu už stáji Carpek Service v minulosti přineslo celou řadu úspěchů. Za zmínku stojí zejména uplynulé čtyři sezony, ve kterých tým nenašel přemožitele. V letech 2020, 2022 a 2023 se stal šampionem Pekař osobně. Celkovým prvenstvím pro stáj skončila i sezona 2021, kdy na trůn usedl švédský jezdec Filip Sandström. Zapomínat nesmíme ani na titul Tobiase Poschika v hodnocení Trophy z roku 2022.

S nejvyššími ambicemi vstoupí Pekař se svým týmem i do letošní sezony. Vše ale nasvědčuje tomu, že tentokrát bude cesta na vrchol ještě náročnější než v minulosti.

„Vypadá to, že startovní pole bude letos opravdu nabité. Je možné, že nastoupí 15 až 20 vozů, což slibuje velmi zajímavou podívanou. Přijít by měli mimo jiné i závodníci ze zahraničí a nejspíše se vrátí i někteří jezdci, kteří se těchto závodů účastnili už dříve,“ předpokládá zkušený jezdec.

Noví talenti na palubě

V seriálu Eset Cup nebude Tomáš Pekař bojovat o úspěch sám. Za jeho tým totiž budou pravidelně nastupovat také mladíci David Dziwok a Filip Bartoš. Pro oba bude Clio Cup novým dobrodružstvím. To ale neznamená, že jde o úplné nováčky na závodních okruzích.

Dziwok už má na svém kontě zkušenosti s vozem Fiat 500 Abarth. Zajímavá je i Bartošova minulost. Loni totiž účinkoval v seriálu NXT Gen Cup. Závody tohoto šampionátu, které se během uplynulého roku konaly v Německu a Švédsku, jsou určeny elektrických cestovních vozům LRT NXT1, jejichž základem je Mini Cooper SE. Jak Bartoš, tak Dziwok by měli ve svém loňském programu pokračovat i letos současně s Eset Cupem.

„S oběma kluky už jsme loni testovali. Budu se jim snažit předat co nejvíce poznatků a zkušeností a pomoci jim svým koučinkem k co nejlepšímu umístění v celkovém pořadí. Nebudeme ani tak soupeři, jako spíše partneři. Budeme fungovat jako tým, sdílet data, v kvalifikaci si poskytneme větrný pytel, pokud to bude možné a tak dále,“ těší se šéf týmu na spolupráci s novými tvářemi.

David Dziwok sice stojí teprve na prahu své závodnické kariéry, jeho příjmení ale není na scéně polského motorsportu neznámé. Jeho otec Franz má totiž na kontě bohaté zkušenosti s vozy Porsche. V minulosti jsme ho mohli vídat například v ADAC GT4 Germany, vytrvalostních závodech na Nordschleife nebo Porsche Sprint Challenge Central Europe. V poslední zmíněné sérii se před třemi lety umístil na konečné druhé příčce hodnocení GT4.

Na Pekaře zatím Dziwok mladší zapůsobil: „Je ambiciózní a šikovný. Závodění bere vážně. Přistupuje k tomu tak, jak se k tomu přistupovat má. Věřím, že Clio Cup není jeho poslední zastávka,“ dodává.

Ve vybraných podnicích nastoupí za Carpek Service tradičně i Richard Meixner. Na českého jezdce letos čeká změna. Po několika sezonách strávených za volantem Renaultu Clio čtvrté generace totiž přejde do „pětkového“ Clia. Příležitostné starty v Clio Cup Series neabsolvuje pouze Tomáš Pekař, ale také Henrik Seibel. Ani německý závodník není v týmu nováčkem. V jeho barvách nastupuje již od roku 2021.

Eset Cup odstartuje o víkendu 27.-28. dubna. Úvodní podnik přinese novou výzvu nejenom příchozím mladíkům, ale také zkušenému Pekařovi. Vůbec poprvé se totiž pojede na nedávno otevřeném maďarském okruhu Balaton Park. Následovat budou závody na rakouském Red Bull Ringu (18.-19. května) a poté návrat do Maďarska na Hungaroring (15.-16. června). Závěrečnou polovinu sezony utvoří Most (3.-4. srpna), Slovakia Ring (24.-25. srpna) a Brno (7.-8. září). Přesný program týmu v Clio Cup Series bude teprve konkretizován.

Ještě před ostrým startem sezony se Carpek Service sveze na Autodromu Most. Zde plánuje testovat 8. a 19. března.