Jak pro domácí, tak pro hosty byl v zápase důležitým prvkem servis. Jakmile se jednomu z nich povedlo podání, tak soupeř měl na druhé straně velké problémy na příjmu a tím pádem i na smeči, kde často čelil dobře připraveným blokům a musel útočit do plné obrany. Zatímco v úvodní sadě takto slavilo Kladno, tak po změně stran uspěla Odolena Voda. V obou případech skončil set poměrem 25:17.

Vyrovnaná partie se hrála až od třetí sady. V polovině dějství vyslal na hřiště blokaře Lohra, který se mu ihned odvděčil vystavěnou zábranou proti smeči Démara. Hosté sice dokázali záhy smazat manko, nicméně Lotyš Platačs esem zařídil v koncovce potřebný náskok a poslední výměny patřily uzdravenému Seppänenovi. „Je to komplexní hráč, kterého teď limitovala dvě zranění najednou. Dokonce jsem si přál, aby nemusel nastoupit,“ odtajnil Fortuník.

Nakonec byl rád, že rodáka z Helsinek na hřiště vyslal. Osmadvacetiletý Fin se odvděčil za důvěru zejména v závěru třetí sady, kdy nejprve na síti zařídil setbol a následně při podání Svobody vybral těžký příjem. Kraffer díky němu vytloukl bloky Odolena Vody a zajistil Kladnu třetí set. „V něm jsme promarnili největší šanci. Sice jsme ho prohráli 23:25, ale měli jsme v něm tři bodovky, které jsme nedohráli,“ mrzelo kouče hostů Martina Koppa.

Do čtvrté sady ale Orli vlétli hrůzostrašně, kupili mnoho chyb jak na útoku, tak na příjmu a Odolena Voda se bez většího úsilí dostala až do osmibodového vedení. Luxusní polštář si hosté udržovali a naopak díky zaváhání domácích ho ještě navýšili. Kouč Fortuník zkoušel zareagovat mohutným střídáním. Do hry vrátil Hýského a s ním poslal na palubovku i Hancocka a Vostárka. Rozjetí hosté se ale nenechali rozhodit a vynutili si rozhodující tie-break, když dokázali vyrovnat poměr setů rozdílem třídy.

„Nehráli jsme svůj volejbal. Nás zdobí kombinační hra po dobré přihrávce a Odolena Voda nás dokázala zatlačit podáním a těžce jsme se z toho dostávali. Nebyli jsme schopni opakované útoky zvládat, což byl problém ve druhém a jasně ve čtvrtém setu,“ hodnotil hlavní trenér Kladna, který raději stáhl ze hry opory, aby srovnaly hlavu do rozhodujícího dějství.

Probuzená Odolena Voda ale vkročila náramně i do zkrácené hry, ve které už vedla o čtyři body. Za stavu 7:3 pro ní už vše nasvědčovalo k tomu, že v Kladně vyhraje. Domácí ale předvedli parádní obrat a nakonec slavili ve své hale deváté vítězství v řadě. „Rozehraný tie-break na 7:4, 8:5 bychom měli dohrát, Kladno šlo ale na riziko na servisu a ke konci mu to vyšlo. Koncovka je o jedné, dvou chybách a bohužel jsme je udělali my,“ litoval po zápase trenér hostů Martin Kopp. „Škoda ho. Měli jsme ho dobře rozehraný. Ztracený zápas, který jsme měli vyhrát,“ smutnil poražený kapitán Matyáš Démar..

Kladno – Odolena Voda 3:2 (17, -17, 23. -12, 12)