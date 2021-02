Nymburk nic nepodcenil a vlétl do zápasu s velkou energií. Po pěti minutách vedl už dvouciferným rozdílem. Kolínské košíkáře trápily časté a zbytečné ztráty, následné brejky nymburského celku byly smrtící. Kolínský kouč Miroslav Sodoma sáhl za stavu 15:3 po time outu, při němž nabádal hráče k větší odvaze.

Medvědi přece jen přibrzdili razantní nástup favorita, který jasně dominoval na doskoku. Dokonce se Kolín přiblížil na šest bodů, což naštvalo nymburského trenéra Orena Amiela, a také sáhl k oddechovému času. Poločasové skóre bylo 48:38.

Na začátku druhého poločasu měli Nymburští k dispozici několik volných střel, navíc se jim stále dařilo na doskoku. I přesto se ale Kolín držel a podruhé v utkání si vzal Nymburk time out. Kolín nevedl v zápase ani jedinou vteřinu a před poslední částí bylo jasné, že se drama konat nebude. Nymburk vedl dvě minuty před koncem o dvacet bodů. Před poslední desetiminutovkou to bylo o osmnáct. A ve stejném trendu pokračoval zápas i v poslední periodě. Nymburk si pevně držel jasné vedení, pomalu ale jistě kráčel za triumfem. Čtyři minuty před koncem musel nuceně z palubovky po pěti osobních chybách belgický reprezentant Obasohan, to ale mistrovi už vadit vůbec nemuselo. Vyhrál o dvacet pět bodů.

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen nymburský Vojtěch Hruban, který dal ve finále pětadvacet bodů.

Svůj dvanáctý zlatý korálek si na svoji pohárovou šňůrku navlékl Petr Benda. „Jsem rád, že jsme splnili první cíl klubu v letošní sezoně,“ radoval se Benda. „V první čtvrtině se pro nás zápas nevyvíjel nějak extra, nebyli jsme schopni dostat se na dvacet bodů. Druhá půle ale rozhodla, soupeř na nás už nestačil,“ uvedl Benda.

Stříbrnou placku pro sebe získali borci Kolína. Pro ně je to historický úspěch. „Začali jsme špatně, bez energie. Pak jsme se do hry dostali, celkem jsme s nimi drželi krok, ale ukázala se kvalita jejich kádru a my jsme odešli,“ hodnotil utkání kolínský hráč Filip Novotný. „Je to pro nás obrovský úspěch, můžeme být spokojeni,“ dodal Novotný.

Nymbburk - Kolín 96:71

Body: Hruban 25, Harding 15, Prewitt 11, Palyza 10, Tůma 9, Zimmerman 8, Dalton 7, Obasohan 6, Benda 3, Kříž 2 – Číž 20, Skinner 18, Novotný 13, Jelínek 8, Petráš 6, Wallace 3, Křivánek 3. Čtvrtiny: 27:17, 21:21, 25:17, 23:16.

Zápasy FINAL 8

Čtvrtfinále

Královští sokoli – USK Praha 84:72

Body: Halada 27, Sedmák 18, Lošonský 15, Šoula 13 – Proleta 20, Sehnal 17, Vyroubal 12.

BK Opava – Basketball Nymburk 72:128

Body: Bukovjan 18, Gniadek a Šiřina po 13, Kvapil a Mička po 7 – Dalton 19, Obasohan 16, Zimmerman 15, Prewitt a Harding po 14.

BK JIP Pardubice – Basket Brno 89:84

Body: Vyoral 27, Dunans 16, Švrdlík 13, Heřman 12 – Blake 21, Puršl 16, Půlpán 14, Bálint 13.

BC GEOSAN Kolín – Tuři Svitavy 79:63

Body: Skinner 19, Číž 17, Wallace, Křivánek a Petráš po 8 – Johnson 12, Bujnoch a Welsch po 11.

Semifinále

Basketball Nymburk – Královští sokoli 103:64

Body: Harding 19, Prewitt 18, Hruban a Obasohan po 11, Benda a Kříž po 10, Palyza 9 – Lošonský 11, Sedmák 10, Barač 9, Stamenkovic 8.

BK JIP Pardubice – BC GEOSAN Kolín 82:86

Body: Vyoral 19, Dunans 14, Švrdlík 13, Slanina 12 – Skinner 20, Novotný 19, Číž 16, Jelínek 14.

O. 3. místo

Královští sokoli – BK JIP Pardubice 92:90

Body: Sedmák 24, Halada 16, Stamenkovic 15, Lošonský a Barač po 12 – Vyoral 24, Slanina a Švrdlík po 14, Dunans 13, Svoboda 10.

Finále

Pořadí

1. Basketball Nymburk

2. BC GEOSAN Kolín

3. Královští sokoli

4. BK JIP Pardubice.