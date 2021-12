Letošní sezona byla vaše druhá v barvách Carpek Service. Současně jste poprvé závodil v Clio Cupu Bohemia. I když to ale byl váš nováčkovský rok v této sérii, vyhrál jste devět závodů z dvanácti a suverénně jste si dojel pro titul. Jak jste tedy se sezonou spokojen?

S tím, jak sezona skončila, jsem samozřejmě velice spokojený. To, že si můžu říkat šampion Clio Cupu Bohemia, je pro mě velké zadostiučinění a jsem nesmírně vděčný každému, kdo nás během sezony podporoval.

Jaký moment ze sezony 2021 byste označil za svůj nejlepší?

Řekl bych, že úplně poslední závod sezony v Brně. Po otočení startovního roštu jsem startoval až sedmý, dokázal jsem se ale probíjet polem dopředu a v posledním kole jsem si zajistil vítězství. Když se ohlížím zpátky, tak to byl pěkný moment. Jako již jasný šampion jsem tak mohl zakončit sezonu na výši.

A jaký moment z letošní sezony naopak považujete za svůj nejhorší?

Dvakrát jsem měl v závěru závodu pohodlné vedení a kvůli defektu nebo jiným technickým potížím jsem o něj ale přišel. Jedním z takových závodů byla první jízda v Poznani, tam se to stalo jenom pár minut před cílem. Bylo to smolné, i to je ale součást závodění.

Všechny okruhy z letošního kalendáře Clio Cupu Bohemia pro vás byly nové. Jak těžké bylo se je naučit a dělalo vám něco problémy?

Hodně mě to bavilo. Je to výzva, když musíš rychle získat rychlost a po pár kolech začneš získávat pro trať cit. Každý okruh má své zvláštnosti. Hodně pomůže, když si před závodním víkendem projedeš doma na simulátoru různé okruhy.

Jak si užíváte atmosféru u stáje Carpek Service?

Je to skvělé. Všichni se tu navzájem podporují a jsou ochotní jeden druhému pomoct.

Šéfem stáje Carpek Service je zkušený závodník Tomáš Pekař, který v minulosti posbíral spoustu úspěchů mimo jiné i na scéně závodů Clio Cupu. Jak se vám spolupráce s ním líbí a můžete prozradit, jak přesně vám pomáhá, co se týče závodění?

Jak jste řekl, ví, jak s Cliem jezdit. Takže mi samozřejmě dává užitečné rady ohledně vozu a jízdy nebo mi také prozradí detaily o okruzích, díky kterým pak můžu zlepšit svůj výkon. To je velká výhoda. Spolupráci s týmem si opravdu užívám.

A jaká byla spolupráce s vašimi letošními kolegy Erikem Bertilssonem, Juusem Panttilou a Richardem Meixnerem?

Všem se nám spolupracuje dobře. Navzájem si pomáháme a dobře se bavíme jak na dráze, tak i mimo ni.

Jste Švéd, přesto ale závodíte za český tým z Mělníka. Můžete prozradit, jak se vaše spolupráce se stájí Carpek Service zrodila?

Všechno to začalo, když jsme se v roce 2019 jeli podívat na Hockenheimring na Velkou cenu Německa F1. Tehdy jsem stále závodil ve Skandinávii. Shodou okolností byla ale na Hockenheimringu jednou z doprovodných sérií kategorie Clio Cup Open (Tomáš Pekař tehdy vybojoval dvě pódia - pozn. red.). Od té chvíle mě začaly závody Clio Cupu zajímat. Udělali jsme si průzkum a později jsme začali jednat s některými týmy. Nakonec jsem se stal součástí Carpek Service a jsem jí dodnes.

Doporučil bys tým Carpek Service začínajícím mladým závodníkům? Pokud ano, proč?

Jasně, je to skvělý tým plný skvělých lidí. Takto jednoduché to je.

Už dříve jste řekl, že byste i příští rok chtěl pokračovat s Carpek Service v Clio Cupu Bohemia. Pořád tento plán platí?

Ano, pořád je v plánu odjet zde ještě jeden rok a obhájit titul.

