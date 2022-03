„První set byl velice vyrovnaný, jen škoda, že jsme ho nezískali. Potom jsme možná povolili trochu v hlavách. Nebyli jsme tolik aktivní. Nevím, co se přesně stalo, že jsme utkání nedohráli trochu důstojněji. Nyní se musíme hlavně soustředit na play off, to je pro nás důležitější,“ zhodnotil utkání Matyáš Démar.

Podle trenéra Martina Kopa byl zápas vhodnou průpravou před play-off, které s týmem zahájí 26. března v Příbrami. „Ve třetím setu Liberec nechyboval na podání a víceméně mu vše vycházelo. My jsme se z toho tlaku potom vůbec nedostali a pro nás jenom dobře, že jsme v takovýmto setu dostali na papulu ještě před play off. Ten tlak z toho servisu určitě v play off bude a pro nás to byla dobrá škola. Jsme hlavně v přípravě a dnes jsme nebyli v optimální formě a Liberec dnes hrál výborně a zaslouženě vyhrál.“

Dukla Liberec - AERO O. Voda 3:0 (24, 19, 9)

Nejvíce bodů: Lux 16, Křesťan 15, L. Demar 13 – Hladík 10, Svoboda 10, Carmody 5. Útoky: 43:32. Esa: 7:0. Bloky: 5:4. Chyby: 16:21. Rozhodčí: Krtička, Kvarda. Diváci: 275. Aero: Svoboda, Horák, Hladík, Shchadilov, Carmody, Chancy, libera Hadrava, Saada (Chevalier, M. Démar, Ribom).

