První krůček k postupu mezi poslední čtyři zvádli lépe volejbalisté Kladna. V úvodním utkání čtvrtfinálové série přetlačili Odolena Vodu 3:0, když ve svůj prospěch urvali dvě vyrovnané koncovky.

Kladenští orli - Kocouři Příbram 3:1 , EL Volejbalu 2.3. 2024 | Foto: Bohumil Kučera

Pouze v závěrečné sadě mohli jít domácí do jejího finále v relativním klidu, protože měli tři mečboly. Vyrovnaný duel nakonec rozhodl přešlap kapitána hostů Matyáše Démara při servisu.

Smečař Orlů Niklas Seppänen nečekal snadnou záležitost, což se nakonec potvrdilo. "Odolena Voda má dobrý tým, takže jsem to očekával. Je dobře, že jsme začali vítězně, i když sety byly těsné. Cením si, že jsme byli schopni je dotáhnout do vítězného konce, za což jsem rád," uvedl finský borec.

Těsné koncovky prvních dvou setů vyzněly pro domácí. "Těžko říct, co je rozhodlo. Možná malé detaily. Poslední set rozhodl náš servis," mínil Seppänen, který byl vyhlášený nejlepším hráčem utkání. "Těší mě to, ale v konečném důsledku to nic neznamená. Vítězství je zásluha všech hráčů," usmál se.

Smečař poražených Jan Svoboda mínil, že alespoň jeden vyhraný set si zasloužili. "Výsledek se mi zdá za předvedenou hru krutější. Gratulace domácím, zvládli roli favorita velmi dobře a těšíme se na domácí utkání. V naší hale je naše síla ještě větší," řekl.

Jeho tým přece jenom po zisku setu sahal. V druhé sadě měl za stavu 24:23 setbol. "Scházelo málo, ale celkově jsme byli horší na podání, Kladno bylo v tomto směru lepší. Asi jsme měli i nižší procentuální útoku. Rozhodl však servis."

Zápas nabídl poměrně dost chyb na obou stranách. "Jde do tuhého. Oba mančafty jsou si toho vědomy, jdou do toho naplno a s tím chyby přicházejí," mínil Svoboda. "Z naší strany tam možná byla nervozita, protože jsme dlouho nehráli," doplnil Seppänen.

Druhé utkání se hraje v neděli už v 15.30 hodin v Odolena Vodě.

Kladno - Odolena Voda 3:0 (23, 24, 22).

Esa: 3:2. Bloky: 6:3. Diváci: 492. Čas: 90 minut.