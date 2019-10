Po třech poločasech v lize zase vstřelili gól. Jenže tím dobré zprávy v podání futsalistů Olympiku Mělník končí. V zápase čtvrtého kola se totiž prosadili až pěti zásazích domácího Helasu Brno. Po porážce 3:7 zůstávají ve společnosti týmů, které v novém ročníku Varta ligy dosud nebodovaly.

Varta liga, 4. kolo: Helas Brno (v červeném) - Olympik Mělník | Foto: Helas Brno

Mělnickým hrubě nevyšla hned úvodní minuta. Na první trefu potřebovali Brňané 45 vteřin. Prsty v ní měla navrátivší se ikona domácích David Cupák. Majitel mistrovského titulu se Spartou přidal v dalším průběhu ještě po asistenci a gólu. Dvakrát se do listiny střelců zapsal i jeho bratr Vojtěch. Z hostů zabodovali Gabčo a Vokoun. První stihl před třemi kanadskými body (2+1) i zásah do vlastní branky poté, co za záda Mareše srazil centr Šarközyho.