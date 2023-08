Tomáš Pekař mohl po předposledním letošním podniku ESET Cupu oslavovat. Mělnický jezdec vyhrál na Slovakia Ringu oba závody Clio Cupu v hodnocení vozů páté generace a s předstihem si zajistil titul šampiona.

| Foto: ESET Cup/Petr Frýba

„Jsme spokojeni. Vyhráli jsme dva závody, získali titul a splnili tak náš cíl,“ měl Pekař po skončení víkendu radost.

Skutečnost, že si zajistil titul už na Slovensku, se mělnickému jezdci hodila. Závěrečný letošní podnik, který se uskuteční od 9. do 10. září na Masarykově okruhu v Brně, totiž bude muset vynechat. Termínově se kryje se závody Clio Cup Series na rakouském Red Bull Ringu. V tomto šampionátu má Pekař nakročeno k celkové třetí příčce ve středoevropském hodnocení.

V ESET Cupu byl letos Pekař mezi vozy páté generace suverénní. Z deseti závodů jich totiž vyhrál hned osm. Na nejvyšší stupeň nevystoupal pouze při druhé jízdě na Hungaroringu, kde ho porazil Jerzy Spinkiewicz, a při prvním závodě v Mostě. Tam jeho vystoupení skončilo už v první šikaně poté, co ho sestřelil Nik Stefančič.

Ze Slovakia Ringu si jezdec stáje Carpek Service neodvezl pouze titul a dvě vítězství ve třídě, ale rovněž dvojici čtvrtých míst v absolutní klasifikaci. V ní se před ním umístili pouze jezdci závodící s vozy čtvrté generace. Ta je sice starší a těžší, má však vyšší výkon motoru. Na dráze v obci Orechová Potoň, jejíž součástí je řada dlouhých rovinek, jim proto bylo velmi těžké konkurovat.

„Na začátku závodu bývám vždy stejně rychlý jako oni. Držím se totiž ve větrném pytli, což mi pomáhá. Čtyřková auta ale mají díky většímu kroutícímu momentu lepší výjezdy ze zatáček. Také mají lepší tlumiče a lépe hospodaří s pneumatikami. Jakmile tedy s nimi ztratíte kontakt, není možné se jich udržet. Díky dlouhým rovinkám jsou navíc na Slovakia Ringu čtyřková Clia rychlejší než kdekoli jinde," vysvětluje Pekař výkonnostní rozdíl mezi auty.

Mělnický jezdec nebyl jediným závodníkem, který si na Slovensku definitivně zajistil titul. To samé se totiž podařilo účastníkovi klasifikace Clií čtvrté generace Martinu Kadlečíkovi. Ten získal na Slovakia Ringu další dva triumfy a nadále tak drží stoprocentní úspěšnost. Jeho letošní tažení zapůsobilo i na Pekaře.

„Letos jezdí vážně dobře. Nedělá vůbec žádné chyby, a to přitom v této kategorii jede první sezonu. Na první pohled je vidět, že je to rychlý jezdec. Navíc má i dobrou podporu od svého otce, který mu auto připravuje. Bylo by hezké, kdybychom se třeba příští rok mohli poměřit v pětkovém Cliu,“ uvítal by případný souboj s mladším krajanem.

Stáj Carpek Service reprezentovali na Slovensku také Henrik Seibel a Radoslav Obrtal, pro kterého šlo o vůbec první start s tímto vozem. Zatímco Seibel si v hodnocení „pětek“ připsal sedmé a šesté místo, Obrtal zaznamenal body za dvě desátá místa. Na Pekaře udělal slovenský jezdec dojem.

„Překvapil mě hned v prvním tréninku. Když jsem se koukal na jeho onboard záběry, tak bylo vidět, že má pro auto cit. Jako člověk je navíc klidný, skromný a nechá si poradit. Odjel jen dva tréninky, kvalifikaci a dva závody. V každé jízdě přitom zrychloval, ukrajoval vteřiny a v závěrečných kolech závodu už zajížděl časy, které byly srovnatelné s ostatními. Doufám, že si koupí auto, jak plánoval a že ho příští rok uvidíme v celé sezoně ESET Cupu,“ chválil novou tvář v řadách svého týmu.