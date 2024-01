Volejbalisté Odolena Vody už znají své soupeře v blížícím se finalovém turnaji čtyř nejlepších týmů Chance Českého poháru.

Volejbalisté Aera Odolena Voda ve čtvrtfinále Chance Českého poháru porazili Duklu Liberec 3:1. | Video: Miroslav Zigo

Kromě Aera, které si ve druhé nejvýznamější domácí soutěži zahraje o medaile po dlouhých dvaceti letech, se ve dnech 25. a 26. února v Táboře představí také úřadující mistři Lvi Praha, Beskydy a Slavia Hradec Králové. Právě účast celku z druhé nejvyšší soutěže je prvotřídní senzací letošního ročníku. Tým z východočeské metropole převedl něco, co nikdo nečekal.

Poté, co Slavia vyřadila extraligové týmy Příbrami a Zlína, se ve čtvrtfinále utkala s hvězdným Karlovarskem, loňským účastníkem věhlasné Ligy mistrů a jedním z nejlepších českých týmů posledních let. Očekával se hladký postup favorita a jeho pohodlná výhra 3:0. Východočeši ale hodili všechny předzápasové prognózy do koše a neskutečnou bojovností přepsali po výhře 3:1 dějiny hradeckého volejbalu.

Ve Final Four narazí právě na Aero. Proti svému působišti v extraligové sezoně 2020/2021 se tak postaví i někdejší reprezentační kapitán Aleš Holubec, který patří mezi hlavní osobnosti Slavie. Připíše si další skalp?