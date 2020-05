„Jelikož čekáme druhý přírůstek do rodiny a manželka bude na mateřské, rozhodli jsme se bydlet už nastálo ve Lhotě pod Libčany, kde máme baráček. Rozhlížel jsem se po klubu, který mi umožní dojíždění z místa bydliště, a zároveň hledal něco v okolí Prahy. Oslovil jsem tak pár klubů, které přicházely v úvahu. Odolena Voda pro mě byla ideální řešení,“ popsal šestatřicetiletý Aleš Holubec, co předcházelo telefonátu novému kouči Aera Martinu Kopovi.

Ten v někdejší volejbalové baště buduje po svém návratu domů tým postavený především na českých hráčích. Se zkušeným blokařem se po pár dnech dohodl na spolupráci. „Ve všem jsme si vyšli vstříc. Za to děkuji,“ kvituje hráč, který shodou okolností právě na Odolce odehrál svůj první extraligový zápas. Od té doby ovšem prošel řadou bitev doma i v zahraničí, na klubové i reprezentační úrovni.

Poslední tři sezony strávil pod Ještědem, z angažmá v tamní Dukle si podle svých slov odnáší rozpolcené pocity. „Představoval jsem si, že budeme sbírat tituly a hrát Ligu mistrů, ale byly z toho průměrné výkony. To mě štve. Jinak co se týká klubu, tak zázemí bylo jedno z nejlepším, co jsem zažil. V tom má Dukla obrovské plus,“ ohlédl se.

Na Odolku přestupuje s myšlenkami, že tam svou kariéru nejspíš už i uzavře. „Na změnu prostředí a domácí fanoušky se už moc těším,“ vzkázal. V novém týmu se potká i s některými „starými známými.“ Ze společného působení v dorostu si pamatuje Tomáše Kotrcha, ve francouzském Nantes hrál s Lukášem a Matyášem Démarovými, dalšími novými posilami.

Příznivci Aera jej nepřehlédnou nejen kvůli bezmála dvěma metrům výšky, stejně jako na předešlých štacích rád sáhne po dresu s číslem, které jej v životě doprovází už dlouho. Třináctku má totiž i v datu narození. Přinese mu štěstí i tentokrát?