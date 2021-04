První zápas od únorové porážky v rámci Oktagon Underground čeká o nadcházejícím víkendu kralupského bojovníka Matěje Kozubovského. Několikanásobný šampion v K-1 a thajském boxu v sobotu nastoupí v Praze v rámci výjimečného turnaje prestižní asijské organizace.

Bojovník Muay Thai Matěj Kozubovský z Kralup | Foto: Pitbull Gym Kralupy

One Championship vznikl před deseti lety v Singapuru a vstupuje do Evropy velkolepým projektem Road To One. Kozubovský v kategorii do 84 kilogramů narazí na Kanaďana Oliviera Langlois-Rosse. Duel podle pravidel K-1 bude trvat tři kola, každé má tři minuty.