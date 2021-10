„Kvalitní a dobrý zápas se šťastnějším koncem pro nás,“ komentoval první extraligovou výhru v sezoně trenér Aera Martin Kop a vyzdvihl kolektivní a bojovný výkon. „Všichni hráči, kteří zasáhli do utkání ukázali, že můžou být v základní sestavě. Před velmi těžkým utkání s Příbramí ve středu, je to pro nás důležitá výhra,“ zmínil středeční dohrávku s Kocoury, kteří přijedou povzbuzeni čerstvým skalpem mistrovského Karlovarska.

Také tříbodová výhra Odolky ale má svou váhu. Lvi patří do skupiny nejambicióznějších klubů. Na Aeru měli blízko k mnohem lepšímu výsledku, nedotáhli ale ve třetím setu setboly k vedení 2:1 ani sedmibodový náskok ve čtvrtém. V obou případech slavila úspěch obrovská touha domácích zlomit protivníka.

„Aero tomu pořád věřilo, dávali dobrý servis, ubránili nás,“ potvrdil kapitán Pražanů Jakub Janouch. Zároveň ale litoval nevyužitých příležitostí svého týmu. „Měli jsme zápas ve svých rukách, ale nedohráli to. Aero hrálo dobře, my jsme to nezvládli,“ hodnotil Janouch. Také v jeho očích byl jinak k vidění oboustranně atraktivní podívaná. „Kdybych byl nestranný divák, odcházel bych dneska spokojený,“ zmínil.

„Krásný volejbal s dlouhými výměnami, musím pochválit hosty za hru v poli a hlavně pochválit naší lavičku, ta vyhrála a zařídila nám tři body,“ přidal svůj pohled kapitán Odolky Matyáš Démar. Ve středu jej čeká první rodinný souboj v sezoně, otec Martin trénuje právě Příbram.

Aero Odolena Voda – Lvi Praha 3:1 (20, -20, 26, 22)

Nejvíce bodů: Hladík 20, Shchadilov 14, Carmody 13 – Smith 23, Nedeljkovic 17, Mihajlovic 14. Útoky: 50:56. Esa: 5:10. Bloky: 17:8. Chyby: 19:26. Rozhodčí: Kovář, Slezák. Diváci: 456. Čas: 126 minut. Odolena Voda: Horák, Démar, Shchadilov, Carmody, Hladík, Saada, libero Hadrava (Chevalier, Chancy, Ribom).

(lk, str)