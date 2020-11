Naplnily se totiž obavy jejich kouče Milana Fortuníka, které měl před pátečními testy na covid - 19. Oproti sobotnímu utkání v Ústí nad Labem se sice uzdravili dva hráči, do karantény však musí další čtyři borci. Většinou ze základní sestavy.

Kapitán Adam Zajíček je pochopitelně rozčarovaný. „Mrzí nás to, protože děláme maximum, abychom se nákaze vyhnuli. Je to začarovaný kruh. V příštích testech se může objevit vir zase u někoho jiného. Třeba u trenérů. Musíme být trpěliví, nic jiného nám nezbývá," povzdechl si reprezentační blokař s tím, že nemá informace, že by před víkendem onemocnění zasáhlo do jiných týmů.

Oba páteční soupeři si shodou okolností covidem prošli v září, příbramští Kocouři kompletně, Aero až na tři hráče rovněž.