/FOTOGALERIE/ Vítězný vstup do prvoligové sezony slaví futsalisté Olympiku. V domácí hale loňský čtvrtfinalista vyprovodil Liberec 10:4. Na jednoznačné výsledku se podíleli i tři v létě příchozí hráči Šup, Abrham a Mešič, hattrickem přispěl kapitán Vokoun. Vyhrát zahajovací duel se Mělníku po návratu do nejvyšší soutěže podařilo na sedmý pokus teprve podruhé.

1. Futsal liga, 1. kolo: SK Olympik Mělník - FTZS Liberec (10:4), 25. 8. 2023 | Foto: Dana Šubová

„Do sezony jsme chtěli vstoupit vítězně, a to se nám povedlo na jedničku,“ hodnotil zápas Jiří Vokoun, který zakulatil počet svých branek v lize na rovnou stovku. „Začali jsme trochu vlažně, ale postupem času jsme začali hrát to, co chceme, dali góly a uklidnili jsme se,“ popsal, jak s týmem došel k vedení 7:0.

Až poté se ke slovu dostali i Severočeši. „Bohužel jsme na pár minut v druhé polovině polevili a dostali zbytečné branky, ale důležité jsou tři body a ty máme. Teď se musíme připravit na další utkání (v Kadani),“ dodal Jiří Vokoun.

Hostující brankář Jakub Dlask, který od 19. minuty zaskakoval za vyloučeného Vogta (za skluz na Abrhama), po utkání neskrýval z výsledku velké zklamání. „Těžko se takový zápas hodnotí. První poločas byl zlomový. Soupeř byl produktivní a více důsledný v rozhodujících situacích. Náš aktivní výkon srážely obdržené branky a navíc se nám nedařilo vytvářet větší šance. Musíme se poučit z chyb, oklepat se z toho a do dalšího kola jít s čistou hlavou.”

SK Olympik Mělník - FTZS Liberec 10:4 (4:0)

Branky: 5. J. Sváta (Vokoun), 6. Abrham, 11. Vokoun (Abrham), 20. vlastní, 26. Vokoun (Abrham), 27. Šup, 28. Gabčo (Šup), 34. Vokoun (Ježek), 36. Gabčo (Abrham), 38. Machytka (Mešič) – 34. Žampa (Vik), 34. Daněk (Žampa), 36. M. Bína (Žoček), 36. Šorsák (M. Bína). Rozhodčí: Nagy - Čurda. ŽK: 1:2. ČK: 19. Vogt (Lib.). Diváci: 230.

Olympik: Šanda (Buchvak) - Abrham, J. Sváta, Vokoun, Šup, Mešić, Gabčo, M. Sváta, Machytka (Ježek).