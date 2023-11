Kralupští florbalisté po třech porážkách v řadě opět zvítězili za tři body. V první odvetě základní části Divize doma přehráli oslabený Chomutov B vysoko 18:4.

Florbalisté Kralupy Wolves během vítězného domácího utkání s Chomutovem B (18:4) | Foto: Rostislav Smolej

Poslední listopadová neděle svedla domácí Kralupy Wolves a hostující rezervu prvoligového Chomutova. Severočeští florbalisté přijeli ke svému výjezdnímu utkání ve skromném počtu devíti hráčů do pole a jednoho brankáře. Zranění a nemoci uvrhly kralupského soupeře do těžkého početního stavu. Přesto zápas začal ve slušném tempu a oba týmy si vypracovaly několik šancí. Dobře zaplněné kralupské tribuny tentokrát čekaly na gól necelé čtyři minuty, když křídelník Michálek zužitkoval pobídku od navrátilce Adama Carvana.

Veseleji bylo na domácí střídačce o dvě minuty později, kdy se trefil Petr Husťák. Úsměv však obratem domácím ztuhl, když za hosty na konci sedmé minuty snížil Peksa. Tato drobnější zastávka na cestě za vítězstvím však domácí nesrazila, ba naopak zdravě namotivovala.

Do první přestávky přidali ještě tři góly, když se postupně trefili znovu Michálek, Hájek a Procházka. Zvýšený útočný tlak ponechal drobně otevřená zadní vrátka obrany, což za hosty během první třetiny dvakrát potrestal Rauscher. Sečteno podtrženo, 6:3 po první třetině.

Ve druhé třetině bylo vidět, že tempo hry si na hostujícím týmu vybírá svou daň; počet jejich útoků opadl, naopak domácí směle a čile kombinovali na chomutovské obranné polovině a co nejdůležitější, góly padaly! Nejprve se podruhé v zápase trefil Adam Carvan, následoval ho Kristian Malík a do poloviny zápasu se prosadil také starší z bratří Carvanů, Lukáš. To však nebylo všechno!

Konec prostřední hrací části si pro sebe rezervoval opět Malík, když přidal dvě branky po rychlém výběhu, zakončením do horních prostor brány nedal hostujícímu brankáři šanci a zkompletoval hattrick. Druhou hrací část tak Kralupy vyhrály poměrem 5:0 a do šatny odcházely s vedením 11:3.

Touha napravit nelichotivé výsledky posledních zápasů a potěšit domácí fanoušky vstřelenými góly neopadla ani ve třetí třetině. Na jejím začátku opět využil přesilovou hru Michálek, který svůj hattrick rozložil do všech tří třetin. Jeho brzký gól z 42. minuty byl vhozenou rukavicím ostatním spoluhráčům, kteří po něm také skórovali.

Rychlý únik zakončil střelou do prázdné branky Manek, freestyle trikem se zpoza brány prosadil Luboš Brzoň, jako přes kopírák společně opět přehráli hostující obranu nahrávající Urban a zakončující Manek a když se prosadil i poslední člen třetího útoku, svítilo na tabuli skóre 16:4. Závěr utkání střelecky orámoval opět Malík, když přidal ještě dva góly a dokonal svůj pentatrick, tedy pět vstřelených gólů v jednom zápase.

Vlci tak porazili oslabeného soupeře, který se ovšem byl velmi srdnatě do posledních minut, poměrem 18:4. Nejvyšší výhra sezony přinesla tři tak důležité body do ligové tabulky a návrat na třetí místo soutěže. Další zápas čeká Kralupy v sobotu, kdy vyrazí do mrazivého Nového Boru a vyzvou domácí Děčín.