Mělník – Konec přípravných zápasů, konec pilování, je tu ostrý start! Futsalisté Olympiku Mělník dnes večer po dvou letech zahájí cestu ligovou sezonou – v prvním kole budou bojovat o body s Jeseníkem. „Všichni jsme neskutečně natěšení a odhodlaní rvát se o každý bod,“ říká vážně před premiérovým utkáním Pavel Šuba, trenér týmu.

JSOU BLÍZKO! Hráči mělnického Olympiku mohou zakončit povedenou sezonu vítězstvím v prestižním Superpoháru. | Foto: Dana Šubová

Los byl ohledně prvního kola pro Olympik milosrdný. Žádná Sparta, žádné Litoměřice, ale hratelný soupeř z Jeseníku. Nováček Gamaspol je určitě týmem k poražení a pokud si mužstvo kolem Josefa Gabča nějaký ten bod přiveze, o senzaci nepůjde.



„Jeseník má podobnou kvalitu jako my a není to tým, který by se nedal porazit. Sleduji jejich mančaft celou přípravu a moc se jim nedařilo. Uvidíme, co předvedou proti nám,“ tvrdí znovu Pavel Šuba.

JEDOU VLAKEM

Dnešní zápas se odehraje v Ostravě (20.00), vzdušnou čarou je to z Mělníka do moravskoslezské metropole necelých tři sta kilometrů. Parta ze soutoku míří k utkání trochu netradičně vlakem.



„Kluci byli a ještě jsou po náročné přípravě unavení, tenhle týden jsme měli tréninky o dost volnější. Vlakem jedeme proto, aby se hráči nemuseli mačkat v autech. Ve vlaku se mohou v klidu natáhnout, pořádně si odpočinout a nabrat ještě více sil,“ vysvětluje kormidelník mělnického týmu.



Nejvyšší česká futsalová soutěž se k soutoku vrací po dvou sezonách. Olympik nepatří mezi favority, ale samotný kádr má kvalitu a potenciál na to, aby se vyhnul záchranářským bojům a zabojoval o play off. K tomu je zapotřebí sbírat body od samotného startu. Hodně štěstí, Olympiku! Budeš ho potřebovat…



Soupiska Olympiku Mělník: Aleš Soumar, Michal Jenč, Pavlo Rusak – Michal Buzek, Tomáš Cabadaj, Tomáš Prejsa, Jiří Vokoun, Matěj Sváta, Josef Gabčo, Pavel Šuba ml., Jakub Němec, Jan Babovák, Martin Koubek, Lukáš Stýblo, Jan Prieložný, Jan Rolenc, Dominik Šup, Michal Babovák, David Surmaj, Marek Malák.