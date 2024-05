Úspěšný vstup do sezony už je minulostí, nyní nastal čas navázat dalšími úspěchy. Tomáš Pekař a jeho tým Carpek Service přijíždějí na Red Bull Ring v roli lídrů průběžného pořadí seriálu Clio Cup Bohemia. Nabité startovní pole téměř třiceti vozů však naznačuje, že i tentokrát čeká na mělnického závodníka pořádně trnitá cesta za úspěchem.

Tomáš Pekař a jeho stáj Carpek Service vyrážejí do další bitvy v Clio Cupu Bohemia. Ta se uskuteční na rakouském Red Bull Ringu a cíl pro mělnickou ekipu je jasný - navázat na úspěchy z prvních dvou závodů na Balaton Parku a uhájit celkové vedení. | Foto: Petr Frýba

"Je to trať, na které už jsme v minulosti dosáhli spousty úspěchů. Daří se mi tu," říká Pekař, který kromě Clio Cupu uspěl na Red Bull Ringu také v rámci Octavia Cupu, TCR Eastern Europe nebo 24H Series. Na návrat do Rakouska se proto těší. "Celkově mám tento okruh rád, i díky krásné okolní přírodě nebo nádhernému zázemí," dodává.

Pozice českého jezdce je po úvodním podniku sezony velmi slibná. Poté, co na maďarském Balaton Parku zaznamenal vítězství a druhé místo, vede průběžné pořadí. Před druhým Bartlomiejem Mireckim má v tuto chvíli k dobru čtyři body. Polák ale Pekařovi při prvních dvou závodech jasně ukázal, že mu na cestě za titulem nedá nic zadarmo. Zatímco v sobotu jezdec stáje BM Racing podlehl českému závodníkovi jenom těsně, v neděli ho zvládl porazit. Pekař proto počítá, že se i v Rakousku pořádně zapotí.

Souboje na ostří nože, vítězství i porážka. Pekař vede po Balaton Parku Clio Cup

"Bartek Mirecki tuto trať dobře zná, takže určitě bude zase rychlý," nedělá si iluze. Současně se ale má na pozoru i před dalšími závodníky. "Nik Stefančič nedávno odjel na Red Bull Ringu závod slovinského mistrovství, takže má natestováno a i s ním proto počítám. Nepodceňoval bych ale například ani Reta Wüsta, který má z minulosti zkušenosti s trojkovými i čtyřkovými Clii. S pětkou toho sice ještě tolik neodjezdil, určitě ale může překvapit," uvědomuje si Pekař.

Jezdec a zároveň šéf stáje Carpek Service předpokládá, že se fanoušci budou při závodech Clio Cupu opět velmi dobře bavit. "Myslím si, že rozdíly mezi vozy budou opět malé. Větrný pytel tu hraje velkou roli a jezdcům vzadu bude pomáhat. Určitě nás čeká pěkné závodění," myslí si Pekař, který řadí 4,318 kilometrů dlouhou trať složenou z náročných zatáček a rovinek mezi obtížnější okruhy.

Hladoví junioři i návrat známé tváře

V nabitém startovním poli Clio Cupu Bohemia složeném hned z 28 jezdců bude mít Carpek Service čtyřčlenné zastoupení. Kromě Tomáše Pekaře nastoupí za mělnickou stáj také junioři David Dziwok s

Filipem Bartošem. K týmu se rovněž jednorázově vrací Henrik Seibel. Němec za Pekařovu stáj pravidelně nastupoval od roku 2021. Zadařilo se mu zejména v ročníku 2022, kdy se stal nejenom vicemistrem Clio Cupu Bohemia, ale také dosáhl na třetí místo ve středoevropské klasifikaci kategorie Challengers v rámci Clio Cup Series.

"Red Bull Ring je sice pěkný okruh, mezi mé oblíbené ale nepatří. Mám raději technické tratě," říká před svým návratem Seibel, který se ale na obnovenou spolupráci s Carpek Service rozhodně těší. "V uplynulých letech to byla s týmem vždy velká zábava. Trochu mě mrzí, že už společně nezávodíme tolik jako dříve," přiznává Seibel, který se letos účastní především seriálu BMW 318ti Cup a také pojede legendární čtyřiadvacetihodinovku na Nürburgringu.

Sladký triumf po velkém boji. Pekařova premiéra na Balaton Parku byla vítězná

David Dziwok bude mít v Rakousku na co navazovat. Polský nováček totiž při své premiéře v Maďarsku zvládal držet krok se špičkou a zatímco cílem prvního závodu projel jako čtvrtý, ve druhé jízdě si připsal bronzový výsledek. Díky těmto umístěním se momentálně dělí o celkové třetí místo s Nikem Stefančičem. Tato dvojice současné vévodí juniorské klasifikaci.

Na Red Bull Ringu sice Dziwok pojede poprvé v životě, to ale neznamená, že by nebyl připraven. "Můj otec už zde startoval mnohokrát s rychlejšími vozy. Často jsem naslouchal jeho konverzacím s inženýry. Tím pádem vím, na co si dát pozor," prozrazuje Dziwok, který nezahálel ani na simulátoru. "Strávil jsem na něm asi 8 hodin v Cliu a zhruba 20 v GT3. Je jasné, že na této trati bude důležitá každá zatáčka. Klíčem k úspěchu bude konzistence. Vím, kde se dá získat a kde ztratit. Rovněž znám místa, kde půjde dobře předjíždět," dodává.

Svou formu před Red Bull Ringem Dziwok nepiloval pouze na simulátoru, ale i na reálné závodní trati. Minulý týden se na Masarykově okruhu v Brně zúčastnil v rámci Histo Cupu šampionátu Trofeo di Serie. Zde nastoupil s Fiatem 500 a oba závody dokázal vyhrát.

Filip Bartoš vstupuje do víkendu s cílem získat první body. Ty mu na Balaton Parku unikly. Na konto si připsal 17., respektive 18. místo.

Na Red Bull Ringu odjede Clio Cup Bohemia oba své závody během soboty. Zatímco první odstartuje v 10:50, druhý přijde na řadu v 15:10. Přímé přenosy je možné sledovat prostřednictvím YouTube na oficiálním kanálu ESET Cupu.